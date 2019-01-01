对迪巴拉传闻保持沉默 索肖：还有个案在操作

有报道称，曼联将与尤文图斯就前锋与卢卡库的交换达成一项交换协议。

索尔斯克亚对曼联正在谈判用卢卡库交换尤文图斯前锋保罗·迪巴拉的报道守口如瓶。

据够力足球周二报道，两家俱乐部已经进入了谈判阶段，这可能是迄今为止转会市场上最大的交易之一。

孔蒂的国米在整个夏天都在追逐卢卡库，但是他们被认为无法满足曼联8300万欧元(7600万英镑/ 9300万美元)的要价。

相反，尤文图斯似乎已经跳到了争夺比利时人的队伍的前列，并且很乐意将迪巴拉作为交易的一部分。

在周二曼联战胜克里斯蒂安桑德后，索尔斯克亚承认红魔希望在下周四的最后期限前完成“一到两笔”的签约，但当被问及这名阿根廷前锋时，他并没有证实球队对迪巴拉有兴趣。

“我不是来这里谈论任何关于其他球队球员的谣言或猜测的。”索尔斯克亚说。

“当然，正如我之前所说，我们正在处理一到两个案例。还有10天我们就要开始联赛了，希望我们能再官宣一两个新面孔。”

卢卡库在季前赛中没有为曼联出场一分钟，索尔斯克亚坚持认为是伤病使他不能参加本月初曼联亚洲之行的任何比赛。

比利时人再次缺席了周二晚上曼联在挪威的友谊赛，外界猜测他即将离开俱乐部。

但是曼联老板声称是伤病让他再次缺席了比赛。

”他受伤了。他最好呆在家里。他不能参加比赛。”索尔斯克亚说。

“希望他能在接下来的几天里训练。然后让我们看看会发生什么。”

“你永远不知道足球会发生什么。他不能参加训练，但他并没有那么糟糕，我们不得不把他送回家，我们仍然希望他能够在澳大利亚、上海和新加坡比赛。但是，这次短途旅行没有必要带他去。”