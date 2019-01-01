对言行负责 埃利奥特因辱骂凯恩被处罚并道歉

这位16岁的少年还被责令支付350英镑的罚款，并完成“面对面的教育课程”，此前他曾侮辱过这位托特纳姆热刺球星。

利物浦年轻球员哈维·埃利奥特被英足总禁赛14天，因为有视频显示他在侮辱托特纳姆热刺前锋哈里·凯恩。

当埃利奥特还在富勒姆踢球的时候，这段视频就被传到了Snapchat上。视频中，16岁的埃利奥特贬损地模仿热刺前锋，并配上了“该死的杂种”的字幕。

英足总对此事的解释还表明，埃利奥特在视频中的言论“因涉及残疾人士而罪加一等”。

利物浦主帅克洛普在夏天签下了这名天才球员，他在9月的联赛杯比赛中首次代表一线队出场。

这位英格兰U17国脚是富勒姆历史上最年轻的球员，他在2018年9月对阵米尔沃尔的比赛中代表富勒姆出场，当时他只有15岁。

在2019年5月对阵狼队的比赛中替补出场后，他成为了英超联赛中最年轻的出场球员，尽管他在转会安菲尔德后不久就登上了新闻头条，因为社交媒体上出现了他的模仿视频。

这名少年随后在Instagram上更新，并就此事向凯恩道歉。他当时写道：“我现在在网上流传的一段关于我在过去的视频上冒犯了凯恩，对此我深表歉意。这段视频是我和朋友们在一个私密的环境中玩耍时拍摄的，并不是针对任何人的，但我意识到我的行为既不成熟，也毫无意义。我想强调的是，视频中的内容并不代表我是谁，也不代表我是如何长大的，我真的很抱歉。”

英足总已经发布了一份声明，确认埃利奥特的处罚，埃利奥特将在10月24日之前不能参加国内比赛，同时他还被责令支付350英镑的罚款，并完成“面对面的教育课程”。

声明中写道：“哈维·埃利奥特承认违反了英足总E3规则，并在社交媒体上发布了一段视频，并公开道歉，随后他被暂停参加国内所有俱乐部的比赛，为期14天，直至2019年10月24日。视频中的语言和/或行为违反了FA规则E3(1)，因为它是辱骂和/或侮辱，并构成了‘严重违纪’，这是FA规则E3(2)中定义的，因为它涉及残疾。这位利物浦边锋还必须完成一个面对面的教育课程，并支付350英镑的罚款。”