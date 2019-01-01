对种族歧视说不 萨里：世界上只有一个种族

面对意甲赛场屡禁不止的种族歧视问题，尤文主帅传递出了简单而明确的信号。

上周日维罗纳和巴雷西亚之间的比赛，巴洛特利帮助家乡球队打入一球但仍难挽败局2-1客场失利，而他所遭受的种族歧视更是让比赛蒙上了一层阴影。

其实这位意大利国脚已经不是意甲赛场本赛季第一位受到此类羞辱的球员了，夏天刚刚转会国米的比利时锋霸卢卡库在赛季开局阶段就遇到过这个问题。

在尤文主帅萨里看来，虽然种族歧视是一个广泛的社会问题，但他仍要呼吁足球界共同抵制这种行为。

萨里说道：“但你讨论到足球界的种族歧视问题是，很不幸，我笑了。”

“这是因为那些球场内的种族主义者在社会中也会是一样的表现，人们不能够把球场独立出来看。”

“足球世界有能力将这些人拒之门外，2019年来还讨论种族是令人无法接受的，世界上只有一个种族，那就是人类。”

萨里的球队在本赛季开局阶段表现强势，他们目前在国内联赛和欧冠赛场都排名积分榜榜首。

当地时间周三晚间，他们还将前往俄罗斯客场挑战莫斯科火车头。萨里正期待着一场激烈的对抗。

“这并不容易，除非你能够很快锁定比赛。这种情况下，他们通常靠单个球员就能解决问题，而我们也有很多球员都具备超强的能力。”

“但我看过一些火车头的主场比赛，他们很有侵略性并且很主动，我们遇到的是一支很强的球队。”

在被问到重返安联竞技场的伊瓜因时，萨里强调，阿根廷前锋在斑马军团仍旧是个新人。这名射手转会切尔西前，就已经有过为尤文效力的经历，还在此收获了自己的意甲百球。

“现在他已经更好地融入了比赛，他也许在攻击区域内的威胁还不够明显，但他已经为球队贡献了很多。”

“他现在有了更多的动力，他的性格发生了变化。去年我看到的是一位经历了很多不如意而不得不向尤文告别的球员。对他而言，这是他个人的失败。”