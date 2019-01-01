对症下药 斯科尔斯：曼联需要增强三个位置

这位前中场球员认为索尔斯克亚的球队缺乏创造力的问题应该在转会窗口打开后尽快解决。

曼联传奇斯科尔斯指出了红魔在转会市场上需要解决的三个位置，索尔斯克亚的球队被认为缺乏创造力。

这支本赛季一直在难以找到激情的球队，在周四以1-0险胜贝尔格莱德游击的比赛中重新找回了胜利的感觉。

在这场比赛中，安东尼·马夏尔的点球帮助球队获胜，结束了他们232天的客场赢球等待，这也是他们自9月19日以来首次在90分钟内获胜。

前曼联中场斯科尔斯认为索尔斯克亚在重建球队的过程中所面临的问题是显而易见的，任何可用的资金都需要投资到前场。

他告诉英国BT体育：“这是一个真的缺乏创造力的团队。我认为我们缺少一个真正的10号球员，一个可以直塞并且有能力进球的球员。也许一个有覆盖能力的中场球员也可以为一切打好基础，把球从后场传给前锋。我也认为他们迫切需要一个9号，我认为他们在锋线不够好。但这是奥莱重建的开始，他认为卢卡库不够好，他没有看到桑切斯的位置，所以他把他们送走了。”

“现在，在接下来的一年左右的时间里，他必须认真地寻找球员，特别的球员，在那些能够在前场帮助球队赢下比赛的球员。当他们面对控球很好的切尔西，或者控球很好的曼城和利物浦时，我不认为曼联有足够的能力保持控球。所以我想这就是为什么周日对利物浦的反击，像这样的进球，可能适合他们。”

“当你对阵水晶宫和纽卡斯尔的时候，当你拥有所有的控球权的时候，你是否有足够特别的球员在前场赢得比赛？在中场区域呢？目前看来似乎是没有的。”

斯科尔斯暗示阿森纳的梅苏特·厄齐尔可能是曼联的一个短期解决方案，因为这位世界杯冠军现在被枪手主帅乌奈·埃梅里雪藏，而且似乎要在一月份转会到别处。