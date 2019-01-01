对手都为梅西不值 梅德尔：我认为黄牌都算不上

在周六的美洲杯比赛的上半场，这两名球员在扭打后被出示了争议性的红牌。

在周六晚上梅西的红牌事件后，加里·梅德尔表示支持梅西。

这一事件发生在梅西的阿根廷队和梅德尔的智利队争夺美洲杯第三名的附加赛期间，两名球员都受到了离场的判罚。

比赛进行到第37分钟，球从后场传向智利禁区，两人在底线处为争夺球权而对上了，梅德尔无疑是进攻者，他不断地将头和胸部向巴塞罗那人撞去。

然而，尽管梅西和他的队友们抱怨不断，但在上半场快结束时，蓝白军团的球员还是减少到了10人。

梅西显然仍对裁判迪亚兹·德维瓦尔的决定感到愤怒，并拒绝出席赛后颁奖仪式。

他甚至暗示美洲杯是“腐败”的，裁判在比赛中偏袒东道主巴西。

“毫无疑问，这一切都是为了巴西。”梅西在周六晚上说。

“我不想成为这种腐败的一部分，我们不应该成为在美洲杯期间遭受的这种不尊重的一部分。”

“我们本可以走得更远，但我们没有被允许进入决赛。腐败、裁判和其他一切都阻止了人们享受足球。”他补充道。

梅德尔也在赛后就红牌发表了自己的看法，并同意梅西的观点。32岁的梅西被罚下后受到了严厉的对待。

“我同意梅西的观点，甚至没想到我们会因此得到一张黄牌，”贝西克塔斯的球员告诉说。“有几次推搡，但仅此而已。裁判本可以处理得更好。”

这场有争议的比赛最终以阿根廷2-1获胜，这要归功于上半场塞尔吉奥·阿奎罗和保罗·迪巴拉的进球，阿图罗·比达尔在第59分钟为智利扳平一球。

这一令人失望的成绩意味着阿根廷对一项重大荣誉的漫长等待仍在继续，自1993年美洲杯上获得奖牌以来，阿根廷已经等待了26年。

莱昂内尔•斯卡罗尼的球队明年将有另一个机会赢得南美足球锦标赛，届时他们将与哥伦比亚队共同主办这项赛事，这很可能是梅西在国际舞台上举起奖杯的最后一个机会。