对手怒骂伊瓜因：X他妈的 这种人不配当队长

芝加哥火焰前锋法比安-赫伯斯炮轰迈阿密国际球星伊瓜因，称他消极的肢体语言具有破坏性。

芝加哥火焰和迈阿密国际在本赛季的大联盟揭幕战中碰面，两队最终0-0握手言和。

在自己主持的播客节目Zee Soccer上，赫伯斯炮轰了伊瓜因，他说道：“X他妈的，这家伙太可悲了，每一次队友传得不好，或者没有把球传到他脚下，他就会站在那里，看起来很消极。”

“他的肢体语言太糟糕了，我不会想要和这样的人做队友，去他妈的，我绝对不想有这样的经历。”

“这才第一轮比赛他就这么消极，这么有破坏性，他本来应该成为球队的领袖，却对自己的队友这么消极。”

“伊瓜因应该作为领袖提振球队士气，说到底他还是超过工资帽的巨星球员之一，我认为这个赛季对迈阿密来说会很漫长，对伊瓜因来说也是如此。每一次队友传得不好，他就会有翻白眼之类的动作，消极得令人震惊。”

赫伯斯的主持人搭档、华盛顿联球员朱利安-格雷塞尔也同意这一说法，他说道：“球队领袖、队长对上场机会不多的年轻队友有那种肢体语言和反应，对我来说也绝对是一个警告。”

“我不喜欢以那样的方式领导球队，我也不认为好的队长会以这样的方式领导球队。”

伊瓜因在2020年前往美国踢球，他在40场比赛中打进了13球。