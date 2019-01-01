对手亦是朋友 克洛普祝福安切洛蒂圣诞快乐

利物浦主帅张开双臂欢迎埃弗顿新任主帅回到英超的同时，也正在准备足总杯第三轮的比赛。

利物浦主帅克洛普已经向新上任的埃弗顿主帅安切洛蒂表达了他的圣诞祝福，这两位主帅将在新年伊始领军对阵。

克洛普的球队将在1月5日主场迎战默西塞德郡德比对手埃弗顿，这是本赛季足总杯第三轮抽签后非常值得注意的赛程之一。

随着英超对莱斯特、狼队和谢菲尔德联队的比赛，克洛普说他现在还没有考虑对埃弗顿的比赛，但他很高兴看到安切洛蒂在英格兰联赛中复出。

“我现在离足总杯已经很近了，中间还有三场非常重要的比赛，所以我真的无法想象。”他告诉记者。

“我知道昨天卡罗已经说过了，他在对阵利物浦时的记录，诸如此类，都很好。”

“我很喜欢他……我很喜欢他！”

“在这个行业里很难交到朋友。在我们成为主教练之前，我和大卫·瓦格纳曾是朋友，我们经常见面，但和他的关系总是特别的。

“所以现在我们一年中会见面几次，比我们平时见面的次数要多，但仅此而已。

“我想说我祝他好运！啊不，现在是圣诞节，来吧，我祝他好运。”

也许对利物浦球迷来说有趣的是，安切洛蒂曾是2005年伊斯坦布尔冠军联赛决赛中AC米兰当时的主教练。

他在两年后完成了复仇，但他的出现为这一充满血腥的对决增添了另一层神秘色彩。

埃弗顿在过去的20场德比中没有赢过任何一场，去年11月2-5的失利更是摧毁了席尔瓦的太妃糖职业生涯。

从那以后，利物浦在卡塔尔赢得了世俱杯，为他们上赛季的冠军联赛锦上添花。

“我们周四在这里对阵莱斯特，仅此而已。”克洛普坚持说。

“这与总决赛或其他比赛无关，这只是一场比赛，在比赛中，全力以赴，为球场上的每一寸土地而战。”

“无情一些，准备充分。我们想要跑动，我们不想在一个不得不跑动的情况下进入比赛。”

“所有这些微小的差异，这就是我们，这就是我们必须展示的。”