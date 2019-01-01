对弱旅创造力匮乏 内维尔建议曼联多用马塔

这位老特拉福德的传奇相信在对阵所谓的小球队时需要更多的创造力，周日沃特福德击败了红魔。

加里·内维尔认为，曼联需要考虑把胡安·马塔带回到首发阵容中来，这位世界杯冠军拥有解决一个持续的“问题”的创造力。

红魔本赛季在重量级比赛中的表现一直令人钦佩，他们从利物浦、曼城、莱斯特城和托特纳姆热刺等对手那里拿分。

周日0-2输给垫底的沃特福德后，对所谓的小球队的比赛仍然是一个问题。

索尔斯克亚已经表态要找到一个解决方案，但是他现在面临着很多问题，因为曼联需要重新找回稳定的状态来挑战前四。

俱乐部传奇内维尔相信西班牙人马塔可能值得一看，31岁的马塔在目前的英超联赛中只有5次首发机会。

“他们在面对防守严密的球队时遇到了问题，”内维尔对天空体育说：“甚至在上周对阵埃弗顿的比赛中，埃弗顿进入状态之后也是如此。所以导致曼联问题的比赛就是这种类型的比赛。

“但是如果曼联想要进入托特纳姆热刺和切尔西想要进入的位置，他们必须开始赢得这些比赛。球员们遇到了真正的问题，他们在进攻三区面对后防线时没有足够的创造力，就是这么简单。”

“他们更喜欢反攻，这就是问题所在。这对曼联来说是个问题，索尔斯克亚必须试着解决这个问题。他不经常使用胡安·马塔，但他是一个有潜力在狭窄的空间找到传球的人，所以他是否可以被派上场。在这类比赛中，类似的事情可能会改变它。”

马塔在沃特福德替补出场18分钟，索尔斯克亚说他将在接下来的几周内轮换他的阵容，因为他们将多线作战。

曼联主帅告诉俱乐部官方网站：“是的（我有一个庞大的阵容），这很重要。这就是为什么我们一开始就轮换，给球员上场时间。节礼日有两场比赛，两天后你可以做出改变。”