对弱旅创造力匮乏 内维尔建议曼联多用马塔
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加里·内维尔认为，曼联需要考虑把胡安·马塔带回到首发阵容中来，这位世界杯冠军拥有解决一个持续的“问题”的创造力。
红魔本赛季在重量级比赛中的表现一直令人钦佩，他们从利物浦、曼城、莱斯特城和托特纳姆热刺等对手那里拿分。
周日0-2输给垫底的沃特福德后，对所谓的小球队的比赛仍然是一个问题。
索尔斯克亚已经表态要找到一个解决方案，但是他现在面临着很多问题，因为曼联需要重新找回稳定的状态来挑战前四。
俱乐部传奇内维尔相信西班牙人马塔可能值得一看，31岁的马塔在目前的英超联赛中只有5次首发机会。
“他们在面对防守严密的球队时遇到了问题，”内维尔对天空体育说：“甚至在上周对阵埃弗顿的比赛中，埃弗顿进入状态之后也是如此。所以导致曼联问题的比赛就是这种类型的比赛。
“但是如果曼联想要进入托特纳姆热刺和切尔西想要进入的位置，他们必须开始赢得这些比赛。球员们遇到了真正的问题，他们在进攻三区面对后防线时没有足够的创造力，就是这么简单。”
“他们更喜欢反攻，这就是问题所在。这对曼联来说是个问题，索尔斯克亚必须试着解决这个问题。他不经常使用胡安·马塔，但他是一个有潜力在狭窄的空间找到传球的人，所以他是否可以被派上场。在这类比赛中，类似的事情可能会改变它。”
马塔在沃特福德替补出场18分钟，索尔斯克亚说他将在接下来的几周内轮换他的阵容，因为他们将多线作战。
曼联主帅告诉俱乐部官方网站：“是的（我有一个庞大的阵容），这很重要。这就是为什么我们一开始就轮换，给球员上场时间。节礼日有两场比赛，两天后你可以做出改变。”