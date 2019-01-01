对付红军的特别设置 名宿推奥巴梅扬突前
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目前的枪手阵中，可供选择的锋线球员不在少数。
拉卡泽特现在正穿着阿森纳9号球衣，他也在中锋的位置上证明了自己能担重任。而如果法国人首发出场，那么奥巴梅扬通常会被放到一个更为靠边的位置上。
虽然在边路表现出了强大的冲击力，但事实证明他也可以自己顶到进攻线的最前端。
昔日海布里的传奇射手阿兰-史密斯认为，如果埃梅里只想在锋线上放置一名球员的话，67场贡献43球的奥巴梅扬无疑是最好的选择。
在与利物浦的比赛前，阿兰-史密斯告诉《标准晚报》：“如果一口气首发阿森纳所有3名前锋，那肯定是个很大胆的决定。奥巴梅扬，拉卡泽特和新援佩佩都可能会进得太深。”
“首先，这也许会让主队的边后卫阿诺德和安迪-罗宾逊感到开心。面对这对搭档还要不停回追，这不会适合奥巴梅扬和佩佩的。”
“一种选择就是把奥巴梅扬放在中间，他之前在面对纽卡的揭幕战中就在这个位置上有着不错的发挥。”
“我们都知道他速度很快，更重要的是他的跑动很有灵气，能给他的对手带来麻烦。”
“虽然领衔锋线并不是他的天赋使然，但他可以被用来对付利物浦的防线，他们本赛季的防守看起来有点靠前。”