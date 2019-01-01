对付红军的特别设置 名宿推奥巴梅扬突前

前兵工厂射手阿兰-史密斯认为，加蓬前锋或许比其他锋线球员更适合在面对利物浦的比赛中顶在最前端。

目前的枪手阵中，可供选择的锋线球员不在少数。

拉卡泽特现在正穿着阿森纳9号球衣，他也在中锋的位置上证明了自己能担重任。而如果法国人首发出场，那么奥巴梅扬通常会被放到一个更为靠边的位置上。

虽然在边路表现出了强大的冲击力，但事实证明他也可以自己顶到进攻线的最前端。

昔日海布里的传奇射手阿兰-史密斯认为，如果埃梅里只想在锋线上放置一名球员的话，67场贡献43球的奥巴梅扬无疑是最好的选择。

在与利物浦的比赛前，阿兰-史密斯告诉《标准晚报》：“如果一口气首发阿森纳所有3名前锋，那肯定是个很大胆的决定。奥巴梅扬，拉卡泽特和新援佩佩都可能会进得太深。”

“首先，这也许会让主队的边后卫阿诺德和安迪-罗宾逊感到开心。面对这对搭档还要不停回追，这不会适合奥巴梅扬和佩佩的。”

“一种选择就是把奥巴梅扬放在中间，他之前在面对纽卡的揭幕战中就在这个位置上有着不错的发挥。”

“我们都知道他速度很快，更重要的是他的跑动很有灵气，能给他的对手带来麻烦。”

“虽然领衔锋线并不是他的天赋使然，但他可以被用来对付利物浦的防线，他们本赛季的防守看起来有点靠前。”