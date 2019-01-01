对于伊斯科敢问前辈怎么看？索拉里：我看不了

本赛季，伊斯科在皇马的上场机会少之又少，这与主教练索拉里在球员时代的经历如出一辙。

自索拉里接任皇马教练以来，伊斯科还没有获得过首发机会，这也让他转会绯闻缠身，这和索拉里在球员时代的遭遇基本相同。然而，这位皇马主帅表示，自己并不能给到伊斯科更好地建议，并且鼓励球员要自己想办法，改变局面。

“我没资格给他们提建议，”在周日对战皇家贝蒂斯前，索拉里在新闻发布会上说道。“这些球员都经验丰富，获奖无数，一个能够长期扎根于一线梯队的球员应该有足够的经验知道如何处理这种状况。”

“队里有年轻的球员，但也有很多老练的球员。”

当被问到伊斯科如果离开是否会改善局面时，索拉里说道：“俱乐部里有24位球员，每个人都很重要，也会一直都很重要。”

“接下来我们有三场非常重要的比赛，明天要对阵皇家贝蒂斯，我希望能籍此拉近与前几位俱乐部的分差。”

目前皇马伤病严重，库尔图瓦、克罗斯、贝尔等大将都将缺席周日的比赛，青年小将迪亚斯和儒尼奥尔也受到了伤病困扰，而巴斯克斯则被禁赛，鉴于此，伊斯科可能会在周日的比赛中首发。不过索拉里依然对儒尼奥尔有信心，他希望这位年轻的球员能够有机会上场并贡献精彩的表现。

“我们还不清楚儒尼奥尔能够参加这次比赛，我们还要等等看。确实，小将在这种豪门中不会获得太多上场机会，但我很高兴18岁的儒尼奥尔能够加盟，而且表现得非常不错。”

对于伤病规模扩大的事实，索拉里表示：“我不会称之为霉运，这只是职业本身带来的困扰。有很多解释都说得通。目前伤员确实多，但我们在尽力缩短他们的恢复期，因为我们确实需要他们。”