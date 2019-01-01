寸步不让 齐达内坚称贝尔的情况没有改变

尽管在周二对枪手的比赛中表现出色，但皇马主帅声称这位前热刺球员的情况没有任何改变。

齐达内赞扬了贝尔在对阿森纳的比赛中的进球表现，但是他坚持认为这名被皇马抛弃的球员的情况没有任何改变。

在国际冠军杯赛上，贝尔替补上阵，拯救了上半场以0-2落后的皇马。中场休息时，这位威尔士球星攻入一球，帮助球队以2-2战平，齐达内的球队在点球大战中以3-2取胜。

在上周输给拜仁慕尼黑的比赛中，贝尔被暗示将离开马德里，齐达内在赛后证实，俱乐部希望在这个夏天让这位边锋离开。

这引发了球员经纪人和齐达内之间的口水战，经纪人乔纳森·巴内特称齐达内是“耻辱”，而皇马主帅则回击说他没有不尊重任何人。

齐达内周一还表示，贝尔没有参加对拜仁的比赛是因为他不想参加，他还暗示贝尔没有要求参加周二对阿森纳的比赛。

但令人惊讶的是，在齐达内宣称这位30岁的球员即将离开伯纳乌后，他却意外地出现在了马里兰。下半场早些时候，他攻入一球，在下半场的比赛中，两家俱乐部都只有10人应战。

尽管有这样的表现，齐达内说这名30岁的球员一切都是一样的，这为贝尔在新赛季开始前离开留下了可能性。

当被问及周二贝尔的表现时，齐达内告诉记者:“他踢得很好，我为他感到高兴。对于每一个人。他和我们在一起，我们将继续努力。我们10比11打得很好，10比10打得更好。我不知道会发生什么。他想踢，但那天没有。我还没有和他说过话。他训练正常，这就是他踢球的原因。什么都没有改变，你知道现在的情况。”

皇马将在新泽西迎战马德里竞技，然后前往德国参加奥迪杯的季前赛，下周二他们将在半决赛中对阵托特纳姆热刺。