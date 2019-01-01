富勒姆主帅盼转正：已考虑季前赛 向瓜帅渣叔学习

斯科特·帕克表示他想在下赛季继续担任富勒姆主教练，但是他还没有和球队的老板讨论他的未来。

斯科特·帕克在二月份接替克劳迪奥·拉涅利成为富勒姆的临时主帅，通过带领农场主背靠背战胜埃弗顿和伯恩茅斯，增加了他得到这份永久工作的机会。

据报道，帕克得到了更衣室的全力支持，富勒姆球员显然希望这位前队长在下赛季子在英冠继续执掌球队。

虽然他没能阻止球队从顶级联赛降级，但是帕克已经在克拉文农场振奋了士气，并让球队再次战斗。

这位前英格兰国脚渴望继续他在富勒姆的出色表现，尽管他承认如果俱乐部高层决定寻求其他选择，他愿意接受另一份工作。不过他透露，他已经开始为俱乐部的季前赛做准备了。

帕克在接受talkSPORT节目主持人吉姆·怀特的独家采访时说:“我经常与球队老板对话，我已经和他们谈过很多次了，但是关于我的未来以及我在赛季末的去向，我们还没有讨论过。我们已经讨论了很多关于签约和季前赛计划的事情。我在一开始就说过，我会把它当作长期的事情来对待，从某种意义上说，我就是这样的人，我计划我所做的一切。我知道一件事，我会让球队排在更好的位置，无论我赛季结束后是否还在这里。我一定会让俱乐部在一个更好的环境中才离开。我雄心勃勃。我想成为一名足球教练，这是我最终想要的。我花了七八年的时间才达到这个位置。我很努力，我学到了很多，去年我在热刺呆了一年。这是我的主要目标。无论赛季末是在富勒姆，还是在我职业生涯的另一条道路上，都顺其自然吧。但我当然想成为一名足球教练。”

帕克还告诉talkSPORT，他渴望达到顶级联赛主教练瓜迪奥拉和克洛普的水平。

这两位教练都赢得过顶级联赛的冠军，38岁的帕克说，他愿意在执教生涯中付出艰苦的努力，达到类似的高度。

他补充道:“当我还是一名年轻的球员在比赛中取得成功时，我有其他球员值得我尊敬，我想，‘我想和他一样好，我想和加扎一样好’，现在也是一样。我现在崇拜的显然是瓜迪奥拉和克洛普。我仰望的就是这些人。我知道这有多难，但正是这些人，我看着他们，研究他们，然后想，‘这就是我的目标’。但我意识到，这将是艰难的。”