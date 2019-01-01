富力完成补强！扎哈维国家队队友加盟球队

广州富力官宣边路快马萨巴加盟球队，他也成为了球队阵中第二位以色列国脚。

北京时间1月29日，广州富力俱乐部宣布了这个转会窗的第二桩交易，以色列金靴萨巴加盟球队。

俱乐部方面发布了如下公告：

“经我俱乐部与以色列贝尔谢巴工人俱乐部友好协商，就球员迪亚.萨巴转会事宜达成一致，从即日起，这位现役以色列国脚正式加盟广州富力，双方签约3年。

迪亚.萨巴（Dia Saba），1992年11月18日出生于以色列 Majd al-Krum，身高1米68，司职攻击型前卫，同时可以胜任边锋和影锋。萨巴的职业生涯一直活跃在本国联赛，先后效力于特拉维夫马卡比、沙克尼、佩克提克瓦马卡比、内坦亚马卡比、贝尔谢巴工人等队，他在国内各项赛事中累计出场157次贡献39个进球和12个助攻，其中上赛季（2017-2018）以24球荣膺以色列超级联赛最佳射手。

2018年3月24日，在以色列对阵罗马尼亚的友谊赛中，萨巴首次代表国家队出场，同年10月14日在欧洲国家联赛以色列2比0战胜阿尔巴尼亚的比赛中，萨巴替补登场打进个人在国家队的首粒进球，截至目前，萨巴代表以色列国家队出场6次打进3球。

我俱乐部相信，作为一名正值巅峰期的欧洲国脚，萨巴的加盟必将增强球队的整体实力，我们希望未来他在中国一切顺利，尽快的融入新的团队，帮助球队取得优异成绩。”

本月15日，据广东媒体《新快报》报道，富力俱乐部高层还一度否认了与以色列边锋迪亚-萨巴之间的绯闻。不过仅仅10天之后，萨巴就抵达广州，如今这桩交易终于尘埃落定。