富克斯：奇尔维尔将成为英格兰最佳左后卫之一 格雷只是缺乏自信

这位奥地利国脚在自己职业生涯的大部分时间里都和这位23岁的球员踢同样的位置，他相信自己的这位队友注定会成为伟大的球员。

克里斯蒂安·富克斯相信他的莱斯特城队友本·奇尔维尔注定会成为英超联赛中最好的左后卫之一。

切尔西是对这位23岁的英格兰国脚感兴趣的俱乐部之一，他已经为三狮军团出场过11次，富克斯可以理解兰帕德为什么会对自己的这位队友感兴趣，也知道为什么索思盖特愿意使用他。

富克斯可以理解这一切究竟是为什么。

其他球队

这位奥地利人原本是一名左后卫，但在英超因新冠病毒疫情进入停摆之前，他一度被主帅罗杰斯安排在中卫位置上。

从上述情况来看，富克斯认为奇尔维尔的前进道路已经很清楚了，他将继续成长，并成为左后卫位置上最好的球员之一。

“他确实进步了，”这位33岁的后卫告诉够力足球。“即便他现在依旧年轻，但他已经达到了一个很高的水平了。”

“他已经代表英格兰出场过很多次了，这说明了他的能力。在这么小的年纪，就能为国家队踢这么多比赛，真的很棒。”

“作为一名年轻的球员，我也经历过类似的情况，即便你已经达到了不错的水平，但你仍然会发现，在面对其他球队时，自己依旧能从比赛中学到很多东西。所以，尽管现在他在自己的位置上表现得已经很不错了，但我认为他会在未来几年内成为英格兰最好的左后卫之一。”

“对他来说好的一面是，他只有23岁，还很年轻，有很大的潜力在未来进一步提高自己。”

莱斯特城拥有许多令人兴奋的年轻球员，他们本赛季得到了很多关注和赞扬，詹姆斯·麦迪森、威尔弗雷德·恩迪迪、哈维·巴恩斯和尤里·蒂勒曼斯等人虽然都只有23岁或更年轻，但他们已经成为了球队的常规主力。

相比之下，德马莱·格雷在过去的18个月里一直在努力争取上场时间，但并没能用自己的表现说服主帅罗杰斯。尽管如此，富克斯并没有对这名边锋的能力失去一丁点信心。

这位2015-16赛季的英超冠军成员坚称:“我认为他现在的问题只是缺乏信心。”

“根据我在训练中对抗他的经验，他甚至可以一口气做到带球突破4-5名球员。面对目前的困境，他可以选择就这样一蹶不振，也可以选择继续前进。”

“我认为如果他拥有了自信，那么他将有很大的潜力继续进步。”

英超联赛目前因新型冠状病毒疫情的爆发而进入了停摆阶段，莱斯特城目前位列联赛第三。富克斯相信，只要联赛重启，罗杰斯的球队就能够达成自己的目标，在2016-17赛季之后，再次进入欧冠联赛。

这位奥地利球星表示：“重返欧冠绝对是我们力所能及的事情，也是我们想要达到的目标。我们在联赛中的位置取决于我们整个赛季所做到的伟大工作。”

“你在上个赛季末就能看到罗杰斯入主球队所带来的变化。我们经历了一个伟大的季前赛，他会深入与我们交流，花时间和我们在一起，实施自己的足球理念。”

“这就是我们现在的处境。不幸的是，疫情突然将联赛打断，但你必须接受它。尽管如此，我们不会让自己慢下来。”

“当我们再次走到一起时，一定要集中精力。我们会卷土重来的，届时我们甚至会变得更强大。”

“联赛第三的成绩很不错，这对俱乐部来说是一个伟大的成就，但这绝对不是一件让人安心和高兴的事情。我们想要继续前进，变得更好，甚至在下个赛季让球队的排名更进一步。”