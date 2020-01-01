密集赛程 惨遭集火的萨里会冒险让C罗轮休吗？

葡萄牙人现在的状态非常好，尤文的主教练不想透露他是否打算让这名35岁的球员休息。

当被问及他是否打算在本月晚些时候对阵里昂的欧冠比赛前让克里斯蒂亚诺·罗纳尔多休息时，毛里齐奥·萨里闭口不言。

罗纳尔多在2020年的状态非常好，在过去的七场比赛中打进了11个球，同时他在尤文创造了连续10场意甲比赛都取得了进球的记录。

其他球队

在周四意大利杯半决赛第一回合作客米兰之前，媒体报道了葡萄牙国脚的健康状况，但是萨里坚持认为在对阵里昂的比赛开始前两周里，这名前锋的状态很好。

“我们等等就会知道。”萨里谈到让罗纳尔多休息时说道。

“我和他谈过了，他告诉我他现在感觉很好。我们会一场一场的评估他。”

萨里还提供了基耶利尼的最新情况，他自从8月以来就没有参加过比赛，在9月他因为十字韧带断裂进行了手术。

尤文主帅上周表示，这名后卫即将回归，在基耶利尼参加了一场有尤文年轻球员和当地球队奇苏拉参加的缩短了的友谊赛后，他的态度再次积极起来。

“基耶利尼的复苏之路看起来不错，”萨里说。“他需要像今天早上那样再做几次测试。”

对手米兰在德比战中以4-2输给国际米兰，士气大减，但萨里认为在圣西罗没有什么是理所当然的。

“米兰在这段时间进步很大。”这位前切尔西主帅说，他的球队希望从1 - 2输给维罗纳的意外中恢复过来。

“他们在德比战中踢得很好。这将是一场艰难的比赛。”

“我的球队训练得很好，训练强度很大，也很刻苦。标准非常高。”

尤文目前在意甲积分榜上排名第二，他们在净胜球上仅落后于联赛领头羊国际米兰。

如果安东尼奥·孔蒂的球队最后赢得联赛冠军，这将是尤文九个赛季以来首次未能夺得意甲冠军。