密集赛程伤病不断 樱桃威尔森膝盖需要小手术

尽管最近的伤病打击频繁，埃迪·豪还是减轻了人们对这位前锋长期健康状况的担忧。

伯恩茅斯前锋卡勒姆·威尔逊在接受了膝盖的小手术后被排除在周三英超联赛对阵切尔西的比赛之外。

樱桃主教练埃迪·豪证实，这位英格兰国脚接受了“彻底清洗的手术”。

威尔逊是本赛季伯恩茅斯的最佳射手，在各项比赛中打进11球。

这名26岁的球员近年来膝盖受了两次重伤，这次手术的消息肯定会引起人们的关注。

但豪非常希望淡化人们对威尔逊长期健康状况的担忧。

“卡勒姆刚刚做了一个非常非常小的膝盖手术，只是为了清理其中的积水。我们认为他将缺席大约三个星期，所以不会太严重。”

2014年以300万英镑从考文垂加盟伯恩茅斯的威尔逊，在2015年9月遭遇右膝十字韧带破裂，伤停了七个月。

然后，在2017年2月，威尔逊的左膝也受了同样的伤，又休养了8个月。

尽管遭受了双重打击，威尔逊还是成功地重返赛场，并在这个赛季成为了樱桃队的明星。

去年11月，在温布利球场对阵美国队的友谊赛中，他在三狮军团的处子秀中攻入一球。

威尔逊令人印象深刻的表现也引发了人们对一月份转会的猜测——切尔西和他的转会联系紧密。

然而，萨里的球队从尤文图斯租借到了伊瓜因，后者在周三的活力球场上演了他的英超处子秀。

伯恩茅斯本赛季开局不错，但也经历了几个月的艰难时期。

在10月底3:0战胜富勒姆后，樱桃队一度上升到积分榜的第六位，但自那以后他们的状态急剧下滑。