寄予厚望 阿尔特塔：尼尔森有潜力做到任何事情

这名20岁的球员被认为将在西班牙人的执教下走得更远。

米克尔·阿尔特塔说阿森纳边锋赖斯·尼尔森的潜力是无限的。

人们开始将尼尔森与拉希姆·斯特林进行比较，希望阿尔特塔能够像对待英格兰球星一样，帮助这位年轻枪手发挥出最好的水平。

阿森纳的主教练并不想做这样的类比。尽管如此，他还是对这个20岁年轻人的潜力感到兴奋。

“我不想把他和斯特林作比较，但我想说的是，赖斯有潜力做任何他想做的事情。”阿尔特塔告诉记者：“如果他想做到，想要学习，想要挑战自己，他可以成为这个足球俱乐部的顶级球员。”

“我了解赖斯，因为我在他16岁的时候就指导过他，他立刻引起了我的注意。他是一个愿意学习和热爱比赛的男孩，但我认为他在过去几年里有点困惑——他必须朝什么方向走，他需要做一些决定。”

在2017-18赛季开始他的阿森纳处子秀之后，尼尔森一开始很难进入比赛日阵容。

在德甲的一段富有成效的租借期帮助他适应了顶级联赛。上赛季在霍芬海姆的23场联赛中打进7球后，他在本赛季为枪手出场14次，在两项国内杯赛上都有进球。

阿尔特塔说：“他年轻时表现得很好，所以对他来说一切都太容易了。”

“你有很多习惯，这些习惯必须去掉，然后用新的习惯来代替。他做得非常快，比我想象的要快得多，这就是他一直在踢球的原因。”

“我想我们都在职业生涯的某个阶段感到困惑。即使你做得很好，人们也会谈论你，你想要放松，然后你就会发现有污点。”

“我认为他现在的情况很清楚，他想要什么，我们想从他那里得到什么，我相信他。”

尼尔森将有望在周六阿森纳主场对阵谢菲尔德联的比赛中出场，阿森纳目前在积分榜上落后对方4分。