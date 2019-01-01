寄予厚望 瓜迪奥拉：他们说罗德里是下一个布斯克茨
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瓜迪奥拉表示，在罗德里为曼城完成了处子秀后，他和布斯克茨之间的比较可能并不过分。
23岁的罗德里以创纪录的7000万欧元(合6300万英镑/ 7900万美元)的价格从马德里竞技转会，首次代表曼城出战周三的英超亚洲杯。
英超冠军在南京4-1大胜西汉姆的比赛中几乎没有遇到什么麻烦，在上半场大卫·席尔瓦和卢卡斯·恩梅查的进球后，斯特林替补出场梅开二度。
罗德里在球场中间看起来很舒服，尽管他的任务是防守活跃的安东尼奥，赛后瓜迪奥拉分享了他对这位年轻同胞的看法。
“他是一个年轻的，典型的防守型中场，思维敏捷。我希望他能在这里待很长时间。罗德里个子很高，这对我们这样的矮个子球队来说是非常好的。他很擅长定位球，但我们不是为此买他的。”
这位西班牙国脚的签约是阿提哈德球场幕后重建进程的一部分，重点是未来之星的签约。
事实上，今年夏天引进的三张新面孔中，24岁的扎克·斯特芬是年龄最大的。
瓜迪奥拉希望继续以年轻人为导向的引援政策，他也看到了他的新中场核心的厉害之处。
“自从我们来到这里，我们就一直在尝试购买21、22或23岁的球员。”他补充道：“罗德里是一名西班牙国家队球员，他们称他为‘下一个布斯克茨’。我认为他是一个非常好的球员。”
罗德里在2018年从比利亚雷亚尔转会到马竞后只在马竞踢了一个赛季，他只错过了球队的四场西甲比赛，帮助球队获得西甲亚军。