寄予厚望 瓜迪奥拉：他们说罗德里是下一个布斯克茨

这位前马竞和比利亚雷亚尔的年轻球员在周三对阵西汉姆联的比赛中表现出色。

瓜迪奥拉表示，在罗德里为曼城完成了处子秀后，他和布斯克茨之间的比较可能并不过分。

23岁的罗德里以创纪录的7000万欧元(合6300万英镑/ 7900万美元)的价格从马德里竞技转会，首次代表曼城出战周三的英超亚洲杯。

英超冠军在南京4-1大胜西汉姆的比赛中几乎没有遇到什么麻烦，在上半场大卫·席尔瓦和卢卡斯·恩梅查的进球后，斯特林替补出场梅开二度。

罗德里在球场中间看起来很舒服，尽管他的任务是防守活跃的安东尼奥，赛后瓜迪奥拉分享了他对这位年轻同胞的看法。

“他是一个年轻的，典型的防守型中场，思维敏捷。我希望他能在这里待很长时间。罗德里个子很高，这对我们这样的矮个子球队来说是非常好的。他很擅长定位球，但我们不是为此买他的。”

这位西班牙国脚的签约是阿提哈德球场幕后重建进程的一部分，重点是未来之星的签约。

事实上，今年夏天引进的三张新面孔中，24岁的扎克·斯特芬是年龄最大的。

瓜迪奥拉希望继续以年轻人为导向的引援政策，他也看到了他的新中场核心的厉害之处。

“自从我们来到这里，我们就一直在尝试购买21、22或23岁的球员。”他补充道：“罗德里是一名西班牙国家队球员，他们称他为‘下一个布斯克茨’。我认为他是一个非常好的球员。”

罗德里在2018年从比利亚雷亚尔转会到马竞后只在马竞踢了一个赛季，他只错过了球队的四场西甲比赛，帮助球队获得西甲亚军。