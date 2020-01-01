容易被误解 吉格斯从肢体语言发现马夏尔问题

这位法国国脚被认为是一个不稳定的天才，一位红魔传奇给了他建议。

曼联传奇人物瑞恩·吉格斯承认，安东尼·马夏尔可能表现得好像“他没有在努力”，而这名法国前锋也被敦促为他的比赛增添更多的稳定性。

这位23岁的球员本赛季伤愈归队后给人留下了深刻的印象。在进球方面，他已经取得了两位数的成绩，在过去的五场比赛中，他打进了四球。

然而，在新年第一天曼联0-2输给阿森纳的比赛中，马夏尔却一无所获。人们质疑他在酋长球场的贡献，人们认为他是一个不稳定的天才，当他不在状态的时候，他看起来很冷漠。

曼联传奇吉格斯承认，一个已经证明了自己的球员，当他感觉自己不在状态的时候，他需要为集体事业贡献更多，因为他很容易被认为是缺乏努力的替罪羊。

“当比赛结束的时候，看起来他甚至都没有努力，但他踢得还是很棒。”吉格斯告诉英超制作：“但我认为他是自己肢体语言的受害者。就像我说的，他最近几场比赛都很努力。我觉得作为一名球员，当你在抢断和防守上做得很好的时候，当你拿到球的时候，你会更敏锐。”

“如果你有点马虎，你并没有真正的逼抢，当你拿到球的时候，你会感觉不那么好，你会感觉昏昏欲睡。所以我认为他需要越来越坚持不懈地去做。因为就像我在前几场比赛中说的那样，他做到了。”

曼联需要他们的前锋在前场发挥带头作用，而索尔斯克亚需要找到为进攻三区奠定节奏的球员。

吉格斯曾经向红魔提供过这样的能力，威尔士人希望看到在2019-20赛季的比赛中，马夏尔也能有同样的表现。

他补充道：“如果你有一名中锋，他会紧逼防守队员，这对中场球员来说很重要。你看到一个前锋这样做，然后你就能跟上比赛。”

“与我刚刚称赞过的不同，我认为安东尼·马夏尔在对阵纽卡斯尔和伯恩利的比赛中表现得很好。但是（对阵阿森纳）则不然。”

“也许他确实压迫了几次，当他回头看的时候，中场球员并没有像他们应该的那样紧凑。”