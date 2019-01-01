家有一老如有一宝 克洛普确认和米尔纳谈新约

这名老将的合同将在赛季末到期，但他的主帅乐观地认为他会在安菲尔德效力得更久。

利物浦主帅尤尔根·克洛普证实，俱乐部正在与詹姆斯·米尔纳就一份新合同进行谈判。

33岁的米尔纳于2015年从曼城加盟红军，无论在场上还是场下，他都是球队不可或缺的一部分。

上个赛季，这位老将代表利物浦参加了45场比赛，帮助球队获得了欧冠冠军，并在英超联赛中获得亚军。

由于米尔纳目前的合同将在赛季末到期，他可以在一月份自由地与一家新俱乐部签订一份合同。

然而，克洛普对米尔纳将延长他在安菲尔德的时间表示乐观。

“没有人紧张，我们一直在谈判。”克洛普说：“现在时间还早，我们有时间和所有球员一起做事情，我们的关系是非常信任的。我们不向他们隐瞒信息，他们总是知道情况。他只是喜欢他所做的事情。他已经一路走了过来。他在所有的俱乐部，纽卡斯尔、阿斯顿维拉等都一路坎坷，而在曼城，他并不是一个正式的首发球员——他只是坐在板凳上，我不确定他是否曾经落选大名单，但也许他也有过这样的经历。”

米尔纳已经成为利物浦的中流砥柱，因为他的工作效率和专业精神，以及在球场上几乎每个位置都能打比赛的能力。

克洛普说：“他现在对自己的职业生涯及其进展非常冷静和满意，但他仍在继续前进。他很有野心，这是他的天性，这对我们很有帮助。这使得他能打5个位置变得更加重要。他对我们非常重要，事情就是这样。我不惊讶他是这样的人。当然，对他来说，这是一个重要的时刻，我们将看看如何处理。”

本赛季到目前为止，米尔纳已经参加了利物浦6场英超联赛中的5场，尽管他只首发了一场。