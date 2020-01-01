家有一老如一宝 切尔西激活卡巴列罗续约一年选项

兰帕德决定留下这位给自己留下深刻印象的老将，他曾一度让他取代了西班牙国门凯帕的首发位置。

切尔西已经行使了他们的选择权，将卡巴列罗的合同延长到2021年。

这名切尔西门将的前一份合同将在6月底到期，但这名阿根廷国脚本赛季的职业精神给主教练弗兰克·兰帕德留下了深刻的印象，兰帕德将这位38岁的老将视为凯帕的可靠替补。

卡巴列罗决定续约一年，这对切尔西来说又是一个值得欢欣鼓舞的好消息，此前他们已经说服吉鲁留在斯坦福桥，而不是在今夏自由身转会国际米兰。

其他球队

不过，蓝军与威廉和佩德罗的合同将于6月30日到期，这两名球员都吸引了其他球队的兴趣。

切尔西在伦敦的两个竞争对手阿森纳和托特纳姆热刺正在追逐巴西国脚威廉，而同为边锋的佩德罗似乎更有可能前往其他联赛，罗马和皇家贝蒂斯都在追逐西班牙人的目标之列。

由于英超联赛允许俱乐部与球员签订临时、短期合同，即使由于新型冠状病毒疫情而将赛季延长至8月，这两位球员仍有可能在斯坦福桥度过本赛季。

尽管如此，切尔西仍然需要与这对锋线搭档达成协议，而威廉的情况可能更加难以解决。

这名前科林蒂安球员正在寻求一份新的三年合同，但是蓝军不愿意给一名将在8月满32岁的球员如此长的合同。

尽管如此，兰帕德还是不出意外地希望尽快结束所有的不确定性，这样球队就可以集中精力在应对将在下个月恢复的英超比赛。

蓝军主帅告诉天空体育:“我们有一些大牌球员的合同即将到期，所以很明显，我在仔细考虑这件事。”

“那些合同到期的球员是俱乐部的好球员，实际上他们对俱乐部都很有感情。”

“当然，他们也会关心自己，但我希望能够实现续约，这样他们就能留在我们身边。”

“我希望整个赛季的阵容都是这样，但我们必须看看接下来事情将向何方发展。”

与此同时，18岁的青训明星蒂诺·安乔林也与切尔西达成了一份新合同，具体细节将在正式签约后尽快确定。

在其他方面，塔米·亚伯拉罕已经接近与俱乐部达成协议，延长其2021年到期的合同，这位前锋的代表现在正与蓝军就续约一事进行深入谈判。