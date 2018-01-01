家人遭威胁和侮辱 曼城大将拒绝重返巴西军团

巴西国家队主帅蒂特在近日采访中透露，效力于曼城的中场大将费尔南迪尼奥将不再代表巴西队出场，因为在世界杯结束后，他的家人遭到了巴西球迷的威胁和侮辱。

巴西中场费尔南迪尼奥在今夏世界杯上的四分之一决赛中打入一粒乌龙球，使得桑巴军团1比2不敌欧洲红魔比利时队饮恨出局。

巴西球迷对费尔南迪尼奥进行了无休止的侮辱和谩骂，称他为“猴子”，他的妻子也收到了威胁短信，称费尔南迪尼奥是国家队的罪人。

世界杯结束后，费尔南迪尼奥没有出战巴西国家队的任何一场比赛。主帅蒂特坚持表示，他迫切希望这名中场大将能够重返国家队。在世界杯结束后的第一场国家队比赛中，蒂特一度将费尔南迪尼奥放进了大名单。然而球员本人表示，他已经向家人保证不再为国家队出征。

蒂特在体育节目中说：“世界杯结束后我想要征召进国家队的第一名球员就是费尔南迪尼奥。他是一位非常出色的球员，有丰富的比赛经验。”

“但是在他的家人们受到令人心痛的侮辱后，他已经向家人承诺不再回到国家队了。”

“巴西国家队为拥有这样一名有尊严又非常职业的球员而感到荣幸，所以我亲自去找他进行了沟通。”

“我还不至于愚蠢到征召一名不开心的球员。我希望他能快乐起来，我将一直支持他。”

在2014年世界杯上，费尔南迪尼奥还曾经是巴西1比7耻辱输给德国队比赛中的一员。