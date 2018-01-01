宣泄 博格巴在穆里尼奥下课后叫嚣：他惹错了人！

英格兰媒体《太阳报》消息，在得知穆里尼奥遭到曼联解雇后，法国球星博格巴在更衣室内进行了庆祝，但随后助理教练卡里克出面制止，并表示没人比俱乐部更重要。

穆里尼奥于12月18日被曼联俱乐部解雇，得知消息后的博格巴在卡灵顿训练基地的更衣室里叫嚣：“他该死的惹错了人！”

但是仍然担任一线队助理教练的卡里克并没任由事态发展下去，他不希望看到球员们在已经离去的主帅背后做出任何出格的行为。

卡里克正告球员们，曼联俱乐部远远比任何一名球员重要，也比任何一位教练重要。

这位在今年夏天刚刚接受穆里尼奥提拔进入教练组的新手提醒更衣室里所有人，俱乐部将会卖掉那些无法匹配曼联标准的球员，他们需要为身上的球衣而战。

不过穆里尼奥的离开，让部分曼联球员的情绪的确高涨了不少，一向与穆里尼奥不和的博格巴则更是难以掩饰自己的情绪。

博格巴说：“他以为可以愚弄我，并让所有的球迷反对我。他绝对惹错了人！”

就在穆里尼奥被解雇的消息公布不久，博格巴在社交媒体上发布了一张神情夸张的照片，标题是“为这张图配上文字”。博格巴随后撤掉了这条状态，并声称是为阿迪达斯拍摄广告过程中设定的定时推送，绝对和穆里尼奥下课无关。

但他的行为仍然遭到了猛烈的批评，曼联名宿加里-内维尔声称，法国中场的所谓商业广告辩解都是垃圾，他的行为毫无敬意，更伤害了曼联俱乐部。