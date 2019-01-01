宣布在即 尤文与拉比奥达成五年协议

拉比奥将以自由身加盟意甲冠军尤文图斯，成为他们又一笔免费签约。

够力足球可以证实，尤文图斯已经与法国中场阿德里安·拉比奥达成了一份为期数年的合同。

在拒绝与巴黎圣日耳曼签订新合同后，拉比奥可以免费转会，他将与意甲冠军签订一份为期五年的合同，这将使他每个赛季净赚700万欧元(600万英镑/ 800万美元)。

此外，拉比奥的母亲维罗尼克作为他的经纪人，将获得1000万欧元(897英镑/ 1139万美元)的佣金。

尤文图斯体育主管法比奥·帕拉蒂奇周五飞往巴黎，以结束谈判，目前已经达成框架协议。

官方最早可能在未来几小时内宣布对这笔交易的确认。这笔交易意味着24岁的拉比奥将结束与法甲冠军球队9年的联系，他在2010年加入了大巴黎的青年队。

2012年，拉比奥在巴黎圣日耳曼度过了他在老东家的第一个赛季，之后他被租借到图卢兹，在他效力巴黎圣日耳曼期间，他成为了王子公园的关键人物。

然而，在与巴黎圣日耳曼的合同进入最后一年之际，拉比奥未能与巴黎圣日耳曼达成协议，他发现自己在下半赛季被禁赛，尽管主教练托马斯·图赫尔声称这名中场球员的缺席与那些谈判无关。

有传闻说他可能转会到巴塞罗那，据报道也有兴趣转会曼联、热刺和利物浦。但他将前往都灵，在那里他将成为最新一名自由转会加盟斑马军团的球星。

阿森纳球星阿隆·拉姆塞在今年早些时候与意甲冠军球队签订了一份为期四年的合同。

去年夏天，尤文图斯还与前利物浦中场埃姆雷·詹签下了一份为期四年的合同。在过去，俱乐部也免费签下了阿尔维斯、博格巴和传奇的意大利中场皮尔洛。

俱乐部还将以7000万欧元的价格引进阿贾克斯队长德里赫特。

尤文图斯已经看到了高层的重大变化，他们的目标不仅是连续第九个意甲冠军，而且是自1996年以来的第一个欧冠冠军。

毛里齐奥·萨里取代了阿莱格里成为主教练，阿莱格里曾执教斑马军团连续五次获得联赛冠军，并两次闯入欧冠决赛。