客战曼城2连胜？利物浦仍需为暴风雨做好准备

与曼城的这场红蓝大战，对于红军最终能否实现夺冠意义重大，但想从卫冕冠军手中抢分显然并不容易。

红军主帅克洛普警告他的弟子们，要在周四面对卫冕冠军曼城的比赛中，准备好接受暴风雨的洗礼。

在前往伊蒂哈德前，利物浦目前7分领跑积分榜，他们至今在联赛中还未尝败绩。

虽然从最近的交手记录来看，上一次克洛普就曾带队在联赛中客场3-0轻取曼城，欧冠赛场也2-1力克主队。但德国人仍然相信，蓝月亮在伊蒂哈德有不可小觑的统治力。

回忆起去年4月的欧冠四分之一决赛，克洛普这样说道：“那是一场暴风雨，他们赛前就说会为3-0的失利找回场次，每个人都知道他们可以，我们也是如此。”

“我认为我们必须准备好接受另一场暴风雨。这会是一场很激烈的比赛。他们的欲望昭然若揭。”

“上赛季他们拿到了100分，人们都会疑问‘他们还能够重复这样的成绩吗？’他们是如此的冷酷无情，充满欲望。12月不属于他们，但现在已经是1月了。”

红军球迷当然希望看到自己的球队再度捧起英超冠军奖杯，而克洛普也相信，上赛季惜败皇马的欧冠决赛将成为球队继续向前的动力。

“我们已经是一支不一样的球队了。我们从去年至今已经取得了进步。这些孩子的层次和实力都与去年不同，我100%相信他们。”

“我们都进入了状态，众志成城，并且我们会带着这种情绪前往曼城。”

而本赛季的首回合碰面，马赫雷斯罚丢了关键点球，双方最终0-0战平。克洛普坦言，不败至此，运气非常重要：“如果你缺乏运气，你不可能到现在还是不败之身。你需要运气。”

“我们配得上击败埃弗顿，我们也配得上从曼城身上拿到1分，这是因为我们的表现足够稳定。”

“孩子们都全身心地投入其中，一旦你分心了，哪怕是99%的专注，你都会崩盘，你就输了。就是这样。”