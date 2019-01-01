客套话也懒得说了 埃梅里希望厄齐尔一月份就自动消失

阿森纳主教练乌奈·埃梅里希望俱乐部能在1月底转会窗口关闭前为梅苏特·厄齐尔找到下家，以便腾出资金签下自己的球员。

阿森纳在过去的5场英超客场比赛中只拿到了2分，埃莫里决定宁可将年轻的恩凯迪亚放进大名单，也要将厄齐尔排除在对阵西汉姆的大名单外，这让人更加惊讶。

这是向俱乐部董事会的明确指示，在埃梅里看来，德国人是可有可无的。

阿森纳还没有收到任何对厄齐尔的兴趣，球员本人不想被租借出去，而35万磅的周薪也吓退了潜在的买家。

埃梅里已经和巴塞罗那的丹尼斯·苏亚雷斯达成了一项协议，但是巴萨并不希望租借这名球员，因为他们希望阿森纳承诺在夏天购买这名球员，而阿森纳拒绝这样做。埃梅里对厄齐尔的信任现在已经不复存在。

本赛季早些时候，厄齐尔在主场对阵西汉姆联的比赛中因病缺席，但是赛前一小时厄齐尔还出现在球队的更衣室中。去年11月，埃梅里以“身体素质和强度”为由将厄齐尔排除在对阵伯恩茅斯的比赛以外。

埃梅里说:“上场的球员都是配得上上场比赛的。有时他能帮助我们，有时却因为伤病或比赛不适合他而没有帮助到我们。”

索克拉蒂斯·帕帕斯塔索普洛斯暗示更衣室在支持厄齐尔，他表示球队在前场做得不够好，这场比赛阿森纳只有两次射门命中门框范围。

他说:“这不是两记射门命中目标的问题。如果我们的最后一传能做得更好的话，看看我们会有多少机会。这就是问题所在。”

埃梅里承认他的球队进入前四的机会正在变小。“很明显，现在更难了。对我们来说，最重要的是恢复信心。”