客场豪夺七连胜 兰帕德率队追平队史纪录

在客场的一场胜利见证了蓝军在积分榜上升到第三位，他们的客场表现继续给人留下深刻的印象。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德在他执教的第一个赛季中继续保持着良好的开局，并追平了一项30年前的纪录。

切尔西在周六在客场以2-1战胜沃特福德，这要归功于塔米·亚伯拉罕和克里斯蒂安·普利西奇的进球，这是他们连续第七个客场胜利，追平了博比·坎贝尔的球队在1989年创造的纪录。

这场胜利让切尔西与第五名的阿森纳的分差拉大到6分。

亚伯拉罕今年已经在6场客场比赛中打进7球。只有曾效力于桑德兰的凯文·菲利普斯、曼城的艾丁·哲科和塞尔吉奥·阿圭罗在英超赛季的前六个客场比赛中进球更多。这三个人都打进了8球。

普利西奇的进球是他本赛季的第4粒进球，另外还有5次助攻。除了1个助攻以外，他的这些数据都是在客场取得的。

亚伯拉罕的进球来自于若日尼奥的华丽直传，这是意大利国脚本赛季的第二次助攻。他上个赛季在毛里齐奥·萨里手下没有一个助攻。

根据Opta数据，弗兰克·兰帕德是切尔西历史上第二位在各项赛事中连续赢得七场客场比赛的主教练，追平了鲍比·坎贝尔（1989年2月至4月）。

在接下来的七天里，切尔西将有两场比赛在斯坦福桥进行。首先，他们将在周中对阵阿贾克斯，他们在客场1-0击败了阿贾克斯。在那之后，他们将在联赛中面对水晶宫，并将在那场比赛中失去若日尼奥，他得到了本赛季的第五张黄牌，因此将被禁赛一场。

下一场客场比赛，兰帕德的球员们将前往阿提哈德球场挑战英超卫冕冠军曼城。