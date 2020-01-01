客场胜曼城有先例 纳尼支持曼联掀翻利物浦

一位前曼联球员预测他的老东家将在本周末的一场英超重头戏中成功抢镜。

尽管在英超积分榜上落后劲敌27分，但曼联仍希望在安菲尔德战胜利物浦。

红魔目前在积分榜上排名第五，与之形成鲜明对比的是，利物浦本赛季21场比赛赢了20场，以前所未有的优势向30年来的首个联赛冠军发起冲击。

尤尔根·克洛普的球队在38场英超比赛中保持不败，并在最近的12场比赛中取得胜利，以14分的优势领先卫冕冠军曼城。

曼联在10月20日老特拉福德1-1战平利物浦的比赛中发挥出色，同时他也在12月连续击败热刺和曼城。

曼联在阿提哈德球场上演了一场精彩的反攻，以2-1击败了曼城，纳尼相信他们在周日的比赛中可以重现这一幕。

“当每个人都认为一支球队会在这样的比赛中输球时，这支球队就会以不同的方式做出回应。”这位前曼联边锋告诉CNN：“曼联仍然是曼联，有出色的球员，有强大的动力，一切都可以发生。即使利物浦是英超最好的球队。”

“曼联有出色的球员，他们可以在一瞬间决定一场比赛。我有信心曼联会做同样的事情，他们在客场做了同样的事情。”

马科斯·罗霍、斯科特·麦克托米奈、阿克塞尔·图安泽贝和保罗·博格巴肯定都将缺席，但埃里克·拜利在长期受伤后复出，有可能在大名单中占有一席之地。