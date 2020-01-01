客场胜曼城有先例 纳尼支持曼联掀翻利物浦
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尽管在英超积分榜上落后劲敌27分，但曼联仍希望在安菲尔德战胜利物浦。
红魔目前在积分榜上排名第五，与之形成鲜明对比的是，利物浦本赛季21场比赛赢了20场，以前所未有的优势向30年来的首个联赛冠军发起冲击。
尤尔根·克洛普的球队在38场英超比赛中保持不败，并在最近的12场比赛中取得胜利，以14分的优势领先卫冕冠军曼城。
曼联在10月20日老特拉福德1-1战平利物浦的比赛中发挥出色，同时他也在12月连续击败热刺和曼城。
曼联在阿提哈德球场上演了一场精彩的反攻，以2-1击败了曼城，纳尼相信他们在周日的比赛中可以重现这一幕。
“当每个人都认为一支球队会在这样的比赛中输球时，这支球队就会以不同的方式做出回应。”这位前曼联边锋告诉CNN：“曼联仍然是曼联，有出色的球员，有强大的动力，一切都可以发生。即使利物浦是英超最好的球队。”
“曼联有出色的球员，他们可以在一瞬间决定一场比赛。我有信心曼联会做同样的事情，他们在客场做了同样的事情。”
马科斯·罗霍、斯科特·麦克托米奈、阿克塞尔·图安泽贝和保罗·博格巴肯定都将缺席，但埃里克·拜利在长期受伤后复出，有可能在大名单中占有一席之地。