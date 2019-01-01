客场惨败曼城 孔蒂去年言论打脸萨里

孔蒂在去年曾表示他不会跟曼城开放对攻，这番言论在切尔西惨败后被翻了出来。

前切尔西主教练安东尼奥·孔蒂在上赛季蓝军客场负于曼城的比赛中受到了批评，他否定了对阵曼城要踢得开放的想法。

这位英超冠军教头当时告诉天空体育:“我不会愚蠢地在与曼城的比赛中以0-3或0-4输球。”

“如果我没记错的话，阿森纳就是这样和他们比赛的，你批评了他们很多次，因为他们在30分钟内丢了3个球。专家们谈到战术时必须动脑筋。”

在萨里的蓝军在周日遭遇了他们英超历史上最大的失败之后，孔蒂的言论在某种程度上重新困扰着他的继任者。

当然，切尔西在2018年0-1负于对手的比赛中表现并不好。

孔蒂当时选择了摆大巴，蓝军似乎满足于以0-1输掉比赛，而不是试图扳平比分，因为他们害怕输得更多。

但0-6的惨败无疑会更加难看，甚至天空体育的专家们似乎也在不经意间对孔蒂2018年的言论表示了180度的大转弯。

周日中场休息时，蓝军落后四球，卡拉格说:“我认为切尔西的一些表现是一种耻辱，这是最糟糕的。”

“看着萨里，他的第一个赛季刚刚过半，但我能说的最糟糕的事情是，看起来他已经把切尔西变成了阿森纳。”

“这支阿森纳队在过去的七八年里因为太弱而在客场比赛中遭受重创。”

“不管发生了什么，以前我们从来没有这样说过切尔西，但是他们现在很弱。我们在看一支很弱的球队。”