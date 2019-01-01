实话实说 兰帕德：蓝军要进前六必有恶斗

据他们的主帅说，蓝军本赛季想要名列前茅的压力很大。

兰帕德承认切尔西正面临着进入英超前六的挑战。蓝军在联赛的头四场比赛中只得了5分，在周六客场挑战狼队之前排名第11。

狼队、莱斯特城和埃弗顿都被认为是本赛季“六大豪门”的挑战者，兰帕德希望他的球队在本赛季能够顶住压力，而曼联和托特纳姆热刺在赛季初也表现不佳。

“是的，他们应该(感觉到有机会)。他们应该这么做，以前从赛季初几乎就能把前四名写下来，现在当然不能了。你不能把前六名写下来，因为在我们目前的竞争环境下，球队投入了大量资金，你必须尊重他们。他们管理得很好，他们有优秀的球员，他们很有竞争力。英超联赛从来没有轻松的比赛。我们亲眼目睹了这一切的改变，因为我记得去年人们谈论埃弗顿和莱斯特。狼队自己打上来了，竞争进入前六名，我认为这就是现状。”

这对切尔西来说尤其具有挑战性，因为他们被禁止转会，而埃登·阿扎尔也去了皇马。

兰帕德认为，英超俱乐部在评判自己在积分榜上的位置时，考虑俱乐部的情况是很重要的。

“我们一直想要有竞争力，但我们对这里的情况都非常诚实。”他说：“埃登继续前进，而两个9号球员（伊瓜因和莫拉塔）也离开了，他们是上赛季的9号球员。年轻球员正在加入。”