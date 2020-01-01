实至名归 马内当选2019年非洲足球先生

这是利物浦球星第一次获得该奖，击败了他的队友和阿尔及利亚边锋。

萨迪奥·马内击败利物浦队友穆罕默德·萨拉赫和曼城球员里亚德·马赫雷斯，获得2019年非洲足球先生奖。

马内帮助利物浦在2018-19赛季的欧洲冠军联赛中一路高歌猛进，同时他在2019-20赛季的英超联赛中也有一个强劲的开局。

这位塞内加尔国脚在过去三年里每年都进入前三名，在2017年和2018年获得第二名，在2016年获得第三名。

但是这位27岁的球员在世界顶级球员中确立了自己的地位之后，现在已经获得了非洲最高个人奖项。

“我很高兴，也很自豪能赢得今年的奖项。”马内在接受该奖项时说。

“我热爱足球以及与之相关的一切，我很高兴来到这里与大家在一起。我把这个奖献给我的家人，我在利物浦的队友，我的教练克洛普和所有的埃及人。”

“这对我和我的职业生涯来说都是美好的一天。我要感谢一路上所有支持我的塞内加尔人。我感到很高兴，因为他们会很高兴看到我赢得这个奖项，特别是我的村庄里的人，我答应他们我将赢得年度最佳球员。我想用法语感谢他们，以最好地表达我的感情。”

“我无法描述我获奖后的感受，以及我在埃及的感受。谢谢你们每一个人。”

马内是2018-19赛季英超金靴奖的共同得主，他攻入22粒进球，与他的非洲队友萨拉赫和阿森纳的奥巴梅扬分享了这个奖项。

马内还入选了众星云集的最佳十一人名单，其中包括安德烈·奥纳纳、塞尔日·奥里耶、乔尔·马蒂普、卡里杜·库利巴利、阿什拉夫·哈基米、伊德里萨·盖耶、马赫雷斯、哈基姆·齐耶赫、萨拉赫和奥巴梅扬。

多特蒙德后卫哈基米也被评为非洲年度青年球员，他继续为俱乐部和他的国家摩洛哥留下深刻印象。

尼日利亚和巴塞罗那的球星亚希萨特获得了非洲年度最佳女足球员奖。

在其他奖项中，阿尔及利亚教练贾梅尔·贝尔马迪被评为年度最佳男教练，而南非教练德西蕾·埃利斯获得了年度最佳女教练。

阿尔及利亚在赢得2019年非洲国家杯后也被评为年度最佳男足国家队，而喀麦隆成为仅有的两支进入女足世界杯淘汰赛阶段的非洲球队之一，被提名为年度最佳女足国家队。