实力打服 库蒂尼奥：莱万真人强过上镜

这位德甲冠军新援表达了对这名前锋的钦佩之情。

拜仁慕尼黑新援菲利佩·库蒂尼奥表示，他的队友罗伯特·莱万多夫斯基的真人魅力甚至超过了在电视上的表现。

莱万多夫斯基在周六拜仁战胜沙尔克的比赛中上演帽子戏法。这位多产的波兰国脚在前两场比赛中打入5球，创下了纪录。自2005-06赛季同样效力于拜仁的罗伊·马凯以来，还没有球员在德甲联赛的前两场比赛中打入如此多的进球。

库蒂尼奥在经历了一段令人失望的巴塞罗那之旅后，于本周被租借到拜仁，他在第57分钟替补上场，在场上见证了莱万多夫斯基的帽子戏法。

“他是不可思议的，世界级的。”这位巴西国脚在处子秀后告诉记者：“他训练的方式令人难以置信。我在这里待了一个星期，近距离观察他，他比你在电视上想象的要好得多。他今天打了一场出色的比赛，一个出色的帽子戏法，这是他应得的。”

这是这位波兰国脚在德甲职业生涯中的第九次帽子戏法，而他本赛季火热的开局看起来并不会就此结束。

拜仁的下一个对手是美因茨，31岁的莱万多夫斯基在14次对阵这个对手的比赛中攻入14球。

卫冕冠军在德甲已经连续7次获得冠军，他们需要这场胜利，因为他们预计今年将被多特蒙德逼得很紧。