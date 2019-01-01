实力不如蓝月红军 索帅承认红魔争冠遥不可及

索尔斯克亚表示，如果利物浦赢得英超冠军，他将睁一只眼闭一只眼，他唯一的目标就是帮助曼联取得最好的成绩。

对于曼联球迷来说，这是一场痛苦的冠军争夺战，他们要在曼城和利物浦之间做出艰难的选择。

曼联将于周三晚在老特拉福德迎战曼城，曼联如能主场获胜，英超争冠主动权将交给利物浦。

索尔斯克亚既明白对手的存在，也明白对球迷来说，重夺本地的话语权意味着什么。

一些曼联球迷就说他们宁愿输给曼城也要延续利物浦29年的联赛冠军荒，并问及索尔斯克亚对于死敌夺得联赛冠军有何感受，索尔斯克亚给出了谁也不得罪的回答。

他说：“对我来说，我的动力是去做一些事情，自己去赢得一些东西。这不是要从别人身上拿走什么。我们想要超越他们，不是因为他们是曼城和利物浦。当然，因为这是曼城和利物浦的比赛，对于我这样的球迷，以及现在的主教练来说，因为他们就在我们邻近，所以我们想成为最好的。我们一直是最好的，看到这两个队站在最高处是很不愉快的。”

曼联球迷可能希望下个赛季看到俱乐部发起争夺英超冠军的努力，自上次夺冠以来，曼联已经度过了6个赛季。

然而，索尔斯克亚似乎已经挥舞着白旗，并承认曼联仍然落后于英格兰足球的前两名。

当被问及曼联能否在下赛季竞争时，索尔斯克亚说:“我不认为我们有足够的稳定性来做到这一点。在过去的18场比赛中，我们离他们并不遥远，但这是一个赛季的过程。我们已经做了半个赛季了。让我们来看看。你永远不能说不可能。”