定位球之王 利物浦拥有成为冠军的各种技能

红军以2-1艰难取胜切尔西，并在定位球上攻入两粒漂亮的进球，保持了他们的全胜记录。

就把这当做是利物浦的声明。

在周末曼城打进8球之后，红军取得了一场伟大的胜利。

他们在斯坦福桥2比1战胜切尔西，恢复了他们在英超榜首的5分优势。这是克洛普的球队连续第七场客场胜利——俱乐部的新纪录。他们在过去的15场包含主场和客场的比赛均获胜，并创下了自1990年以来最好的23场不败纪录。

当然，我们知道那一年发生了什么，结束对联赛冠军痛苦等待的渴望一如既往地强烈。不过，这样的结果只会让人更加相信，也许，仅仅是也许，今年真的会是利物浦的一年。

传统上，切尔西是他们会陷入挣扎的对手。只有在老特拉福德，他们近年来输掉了更多的英超比赛，克洛普在周五的新闻发布会上惊讶地得知，他的球队在过去12场客场对阵前六名球队的比赛只赢了一场。

但如果问题是他们能否驾驭兰帕德年轻而充满活力的阵容，那么他们的回答是肯定的——就是这样。

我们习惯了他的球队通过速度和隐蔽性把对手撕裂，用犀利、激动人心的组合战术把他们将对手击溃。

在这里，他们把手伸进包里，拿出了一件完全不同的武器，他们拿出了定位球。

在周日上午的一次采访中，阿诺德说:“我想要进一步提升入球能力。”也许这位后卫有这种预感，因为他在这里只用了14分钟就实现了自己的诺言。

这看起来是经过精心排练的例行公事。马内被犯规后，就在切尔西禁区外，阿诺德、萨拉赫和亨德森站在一起。他们交谈着，他们密谋着。

然后，他们执行了。

亨德森为主罚做准备时，萨拉赫用脚踢了一下球，找到身后的阿诺德，后者将一枚火箭射入凯帕把守大门的左上角。这是这位年轻球员自去年11月以来的第一个进球，那是在对阵沃特福德所攻入直接任意球，但他没有做这些步骤。

利物浦的第二个进球同样是经过深思熟虑的，阿诺德把球传给罗伯逊，苏格兰人的传中让无人盯防的菲尔米诺近距离头球破门，切尔西的区域盯防系统出现了严重故障。

这一趋势仍在继续。自上个赛季开始，利物浦已经在定位球方面进了34个球，比其他任何球队都多至少7个。他们真的发展成了一支完整的足球队。他们看起来拥有所有的武器。

注意，这场比赛出现了点插曲。下半场切尔西的活力和节奏让他们失去了前进的步伐，这要感谢芒特的错失机会，这本来可以为主队扳回一城。他们有时拼命地防守，令人留下深刻印象。在周中被那不勒斯击败后，随着这场比赛的进行，出现了一些疲劳的迹象。

在流畅性和质量方面，他们本可以发挥得更好。然而，就结果而言，他们不能。

这是6场6胜，共18分，而没有其他任何球队能超过13分。现在才9月，但每取得一场胜利，他们都在树立一个标杆。在过去52场联赛中，他们只输了两场;显著的稳定性。战胜曼城赢得英超联赛需要近乎完美的表现，而利物浦目前就处于这个状态。

难怪克洛普在终场哨声响起时面带微笑。正如所有人都知道的那样，他知道这是一场多么重要哦的胜利。

红色的机器继续运转。