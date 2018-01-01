官网宣首相宣？索尔斯克亚或上任曼联临时主帅
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北京时间12月19日凌晨，英超曼联俱乐部官方网站宣布前曼联球员、现挪超莫尔德俱乐部主帅索尔斯克亚将出任球队临时主帅，但在不久后，官网删除了该条消息。
官网是通过一段视频公布的该消息，题目为“索尔斯克亚生涯中最著名的夜晚”，视频内容则是曼联在1999年的诺坎普夺得欧冠冠军的时刻，那场比赛中索尔斯克亚替补登场，绝杀拜仁。
该视频中配有文字：“在诺坎普打入那粒进球帮助曼联成就三冠王后，已经过去了整整20个赛季，索尔斯克亚成为了我们的临时主帅。”不仅如此，官网还添加了更多索尔斯克亚效力曼联期间的精彩视频。
《天空体育》消息，索尔斯克亚是目前最可能取代穆里尼奥成为曼联主帅的人选。
不仅如此，挪威女首相埃尔纳·索尔伯格（Erna Solberg）也在当地时间周二晚间发布推特祝贺索尔斯克亚担任曼联主帅，但是随后也删除了该条推特。
索尔斯克亚目前是挪超莫尔德俱乐部的主帅。他在效力曼联期间共为红魔出场235次，打入91粒进球，包括在1999年的诺坎普打入的那粒著名的进球。
索尔斯克亚从2008年开始就在曼联预备队担任助理教练，两年后才前往莫尔德执教。
他曾在2014年重返英超执教卡迪夫城，但是仅仅上任8个月，因为成绩不佳遭到解雇。索尔斯克亚在2015年重返莫尔德后，最近刚刚与俱乐部签下一份新合约到2021年。