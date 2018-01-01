官网宣首相宣？索尔斯克亚或上任曼联临时主帅

曼联于北京时间12月18日官方宣布解雇主帅穆里尼奥，并表示在未来48小时内任命临时主帅。曼联官方网站在晚些时候透露前曼联球员索尔斯克亚将回到俱乐部接任，但随后又删除了该条消息。

北京时间12月19日凌晨，英超曼联俱乐部官方网站宣布前曼联球员、现挪超莫尔德俱乐部主帅索尔斯克亚将出任球队临时主帅，但在不久后，官网删除了该条消息。

官网是通过一段视频公布的该消息，题目为“索尔斯克亚生涯中最著名的夜晚”，视频内容则是曼联在1999年的诺坎普夺得欧冠冠军的时刻，那场比赛中索尔斯克亚替补登场，绝杀拜仁。

该视频中配有文字：“在诺坎普打入那粒进球帮助曼联成就三冠王后，已经过去了整整20个赛季，索尔斯克亚成为了我们的临时主帅。”不仅如此，官网还添加了更多索尔斯克亚效力曼联期间的精彩视频。

《天空体育》消息，索尔斯克亚是目前最可能取代穆里尼奥成为曼联主帅的人选。

不仅如此，挪威女首相埃尔纳·索尔伯格（Erna Solberg）也在当地时间周二晚间发布推特祝贺索尔斯克亚担任曼联主帅，但是随后也删除了该条推特。

索尔斯克亚目前是挪超莫尔德俱乐部的主帅。他在效力曼联期间共为红魔出场235次，打入91粒进球，包括在1999年的诺坎普打入的那粒著名的进球。

索尔斯克亚从2008年开始就在曼联预备队担任助理教练，两年后才前往莫尔德执教。

他曾在2014年重返英超执教卡迪夫城，但是仅仅上任8个月，因为成绩不佳遭到解雇。索尔斯克亚在2015年重返莫尔德后，最近刚刚与俱乐部签下一份新合约到2021年。