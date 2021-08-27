官方：C罗时隔12年回归曼联 转会费1300万英镑+700万英镑浮动

这位尤文图斯球星已经重新回到老特拉福德，加盟老东家曼联

曼联已经证实他们与尤文图斯达成协议，签下葡萄牙巨星C罗。

C罗的经纪人门德斯此前将球员推荐给了曼城，但曼城在昨天退出了竞争。这让曼联得以开出报价，将这位36岁的葡萄牙巨星带回老特拉福德，C罗曾在2003年至2009年效力于红魔，据了解，这笔交易的金额为1300万英镑转会费，外加最多700万英镑的浮动条款。

曼联在其官方声明中写道：“曼联很高兴地确认，俱乐部已经就C罗的转会与尤文图斯达成了协议，双方将在个人条款、签证和体检方面达成一致。”

“克里斯蒂亚诺曾五次获得金球奖，在他的职业生涯中，迄今为止赢得了30多个重要奖杯，包括5座欧冠冠军，4座世俱杯冠军，7座英格兰、西班牙和意大利联赛冠军，并葡萄牙赢得的欧洲杯冠军。”

“第一次效力曼联，C罗出场292次，打进118球，俱乐部所有人都期待欢迎C罗回到曼彻斯特。”

在周五的新闻发布会上，瓜迪奥拉已经暗示曼城的阵容不会有变动，他说道：“我对现在的球队感到非常满意，除了阿圭罗离开一名球员，我们还有格拉利什。”

曼联主帅索尔斯克亚在C罗交易完成之前也谈过这笔交易，他说道：“我不想猜测太多，C罗是俱乐部的传奇，他是有史以来最伟大的球员。他是如此伟大的一个人，让我们看看接下来会发生什么；每个和他踢过球的人都会对他有好感。”

当被追问曼联会不会签下C罗时，索帅表示：“我不认为C罗会离开尤文图斯，这是最近几天的猜测。我们一直有很好的沟通。我知道布鲁诺-费尔南德斯也和他谈过，他知道我们对他的感觉，如果他要离开尤文图斯，他知道我们就在这里。”

尤文图斯主帅阿莱格里则在发布会上表示C罗无意留队，最终C罗被拍到在周五的训练课前离开了俱乐部，随后登上私人飞机离开都灵。

曼城和尤文图斯进行过一些谈判，但无法与球员以及对方俱乐部达成协议。据了解，C罗对加盟曼城持开放态度，但最终他还是回到了红魔。