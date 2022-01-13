官方：维拉2500万英镑签下埃弗顿左后卫迪涅

阿斯顿维拉官宣以2500万英镑的价格签下埃弗顿左后卫卢卡斯-迪涅。

迪涅在2018年夏天从巴萨转会到埃弗顿，效力球队3年半时间里，他出场127次。

28岁的迪涅此前仍是埃弗顿主力，直到去年12月与主帅贝尼特斯闹翻，在维拉签下他之前，切尔西也对他表现出兴趣。

据够力足球1月12日证实，迪涅在两支俱乐部谈妥了2500万英镑的转会费后接受了维拉体检。切尔西最终没有出价，他们决定专注于召回外租到里昂的埃莫森。

不过，切尔西出价330万英镑赎回外租的埃莫森被里昂拒绝，他们决心要留住这位意大利国脚。

迪涅可能在维拉对阵曼联的英超比赛中完成首秀，杰拉德在交易完成后告诉维拉官网：“当迪涅进入市场时，我们立即抓住了机会。”

“在一月签下这种级别和实力的球员是对阵容的很好补充，他的到来让我和所有维拉的人都给感到激动。”

迪涅在2010年于里尔开启自己的职业生涯，效力球队3年后他转会加盟巴黎圣日耳曼。

在巴黎效力期间，他各项赛事只出场44次，期间还被外租到罗马，然后就以1700万欧元的价格转会巴萨。

迪涅在巴萨也从未是主力，但他在埃弗顿站稳了脚跟，并证明自己有能力在英超立足。