官方：维拉租借签下库蒂尼奥 合同含买断选项

阿斯顿维拉宣布租借签下巴萨中场库蒂尼奥，合同中包含买断选项，库蒂尼奥将与自己的前利物浦队友杰拉德再次合作。

库蒂尼奥将在维拉效力至本赛季结束，他希望这次租借能够拯救自己的职业生涯。

库蒂尼奥曾在利物浦效力过5年，加盟维拉后他将与前队友杰拉德合作，不过杰拉德这次将作为教练身份和他共事。

维拉在声明中表示：“维拉和巴萨已就库蒂尼奥的租借交易达成协议，交易待球员通过体检和获得劳工证即可完成，协议中包含买断选项，库蒂尼奥会在未来48小时前往伯明翰。”

29岁的库蒂尼奥在2013年第一次来到英超，当时他从国际米兰转会加盟利物浦。他很快适应了这里的节奏，并在罗杰斯手下成为红军的重要一员。

效力利物浦的首个完整赛季，他与英超冠军擦肩而过，尽管他在红军踢球期间表现不错，但始终与重要冠军无缘。

库蒂尼奥一共为利物浦出场过201次，打进54球，并送出了不少助攻。2018年1月，巴萨斥资1.46亿英镑将他签下，但库蒂尼奥在那里的表现始终没有达到人们预期。

2019-20赛季他被巴萨外租到拜仁慕尼黑，但在德国他的表现同样不够稳定。

频繁的小伤也是库蒂尼奥的一个问题，巴萨在2021年夏季转会窗期间已经明确表示他们要送走库蒂尼奥。

自那以后，这位巴西中场已经与多支球队传出绯闻，报道称有六支英超球队对他感兴趣，但最终他选择了加盟维拉，与杰拉德再次合作。