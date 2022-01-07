官方：纽卡斯尔签下马竞边卫特里皮尔 转会费1200万英镑

纽卡斯尔今天宣布签下马竞边后卫特里皮尔，转会费1200万英镑，这是沙特财团入主后的首笔签约。

去年10月，沙特财团入主纽卡斯尔， 喜鹊迎来新时代，现在特里皮尔成为了沙特财团管理时期的首笔签约。

特里皮尔告诉纽卡斯尔官网：“我很高兴能加盟这支梦幻般的俱乐部，我非常享受自己在马德里的时光，但当我意识到纽卡斯尔对我感兴趣时，再加上此前与埃迪-豪共事的经历，我知道这就是我想效力的球队。”

“我意识到球队面前有着艰巨的任务，但我很清楚英超联赛的要求，我知道纽卡是一支有出色球员的俱乐部，我已经等不及开始工作了，我期待作为纽卡球员踏上圣詹姆斯公园球场的草皮。”

纽卡主帅埃迪-豪则说道：“我很高兴球队能签下特里皮尔，我一直很欣赏他的能力，并且一直在关注他的职业生涯。所以当有机会签下他时，我们没有犹豫。”

“在一月到来的很久之前，我们就为冬季转会窗进行了长时间的规划，这从我们快速完成这笔转会就可以看出来。”

“我想感谢所有人，尤其是我们的老板，我非常期待再一次和特里皮尔合作。”

特里皮尔在2009年于曼城开始自己的职业生涯，他在效力蓝月亮三年后转会加盟伯恩利。热刺在2015年签下特里皮尔，那段时间，热刺成为了英超前四常客，并杀入了欧冠决赛，特里皮尔在此期间的出色发挥也吸引到了马竞的关注。

特里皮尔在2019年夏天转会加盟马竞，效力床单军团期间他一共出场83次，并在上赛季帮助球队夺得西甲冠军。

纽卡球迷会希望31岁的特里皮尔能用经验帮助到球队，目前喜鹊仅排名英超第19位，距离安全区还差2分。

特里皮尔的到来预示着纽卡斯尔一线队阵容的大型改变，伯恩利的塔尔科斯基被认为是喜鹊的下一个主要目标。

在那之后，埃迪-豪预计会进入市场寻找一名中场，同时俱乐部也在寻求引进一名前锋，以顶替重伤的卡勒姆-威尔逊。

马赛的卡马拉、佛罗伦萨的弗拉霍维奇、国米的哲科和阿森纳的奥巴梅扬都与纽卡斯尔传出了绯闻，但这个冬窗球队能签下多少人还有待观察。