官方：埃里克森重回职业足坛 签约英超升班马布伦特福德

在去年欧洲杯中心脏骤停昏迷的埃里克森现在已经重回职业足坛，他与英超升班马布伦特福德签下短约，合同中含延长年限条款。

29岁的埃里克森在去年参加欧洲杯期间在赛场上心脏骤停，经过治疗后他被植入了心脏除颤器，由于意大利规定更加严格，因此他之后无法再为国米效力，并与俱乐部解约。

此前他一直在跟随老东家阿贾克斯训练，而现在他已经签约了布伦特福德，双方合同持续到本赛季结束，合同中含有延长一年的条款。

布伦特福德主帅托马斯-弗兰克曾与埃里克森在丹麦青年队合作过，他告诉俱乐部官网：“我期待再次与埃里克森合作，我上一次执教他已经是很久前的事情，这期间发生了许多事。”

“当时埃里克森只有16岁，现在他已经成为英超历史上最好的中场之一。他在欧洲各地也赢得了冠军，并成为丹麦国家队的明星球员。”

"我们抓住了一个令人难以置信的机会，把一个世界级的球员带到了布伦特福德。他已经七个月没有和球队一起训练了，但他自己做了很多工作。他很健康，但我们需要让他适应比赛节奏，我期待着看到他与球员和工作人员一起工作，以恢复到他的最高水平。"

"在他状态最好的时候，他有能力控制足球比赛。他能找到正确的传球，是一个进攻端的威胁。他还有非常、非常好的定位球能力，无论是角球还是直接任意球。他是一个你可以信任的球员，他会想出一个解决方案来解决他面前的问题。"

"埃里克森还将为俱乐部带来顶级足球的经验。我希望他能在更衣室和训练场上产生影响。"

布伦特福德足球总监菲尔-盖尔斯表示：“当我们听说埃里克森将离开国米时，我们第一次讨论了他加入布伦特福德的可能性。他现在和我们在一起，这真是太棒了。”

"自然，签下埃里克森的过程比大多数转会都要漫长。我明白，很多人对这个过程会有疑问。为了尊重埃里克森的医疗保密性，我们不会谈论任何细节。”

"布伦特福德的球迷可以放心，我们已经进行了重要的尽职调查，以确保埃里克森处于最佳状态，可以重返职业足坛。现在埃里克森已经做出了签约布伦特福德的决定，各方都希望能完全专注于足球。”

"我们确信，从现在到本赛季结束，埃里克森将在布伦特福德和英超联赛中产生巨大的影响。"