官方：阿森纳签下皇马中场厄德高 转会费3000万英镑

这位上赛季曾被租借到阿森纳并表现出色的挪威组织核心，现在已经回到枪手

据阿森纳官方消息，球队已经完成了皇马中场厄德高的签约，转会费3000万英镑。

今年1月，阿森纳从皇马租来了厄德高，虽然只效力球队半个赛季，但这位挪威中场的表现给俱乐部留下了深刻印象，由于不在安切洛蒂的计划之内，现在他已经决定重回英超，再次为阿森纳效力。

阿森纳在其官网的声明中写道：“这位挪威国脚在上个赛季后半段被租借到阿森纳，期间他为我们出场20次，他在今年3月在酋长球场战胜托特纳姆热刺的比赛中的进球让人印象深刻。”

“这位22岁的挪威中场在斯特罗姆加斯特开始了自己的职业生涯。2014年4月，15岁的他完成一线队首秀，成为挪威顶级联赛有史以来最年轻的球员。2015年1月，他与皇马签约，并于2015年5月成为皇马最年轻的球员。”

“从2017-18赛季之后的三个赛季，厄德高分别被外租到海伦芬、维特斯和皇家社会，他帮助皇家社会杀入了国王杯决赛。”

“这位攻击型中场还为挪威国家队出场30次，他在2014年8月完成国家队首秀，当时他年仅15岁253天，成为挪威成年国家队最年轻的出场球员。”

今年1月租借加盟阿森纳后，厄德高身披11号球衣，出场20次，贡献2球2助攻。

据透露，新赛季厄德高将身穿8号球衣，这件球衣曾经的主人包括塞巴略斯、拉姆塞、纳斯里、永贝里、赖特和阿尔特塔。

阿尔特塔将不会在阿森纳周末对阵切尔西的比赛中征召厄德高，俱乐部表示他们无法在比赛前及时完成监管程序和签证要求。

厄德高最快可能在下周三对阵西布朗的联赛杯比赛或下周末对阵曼城的联赛中完成首秀。