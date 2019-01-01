官方：阿兰、张成林、廖力生、温家宝、方镜淇五人加盟天津天海

北京时间2月7日晚，天津天海足球俱乐部官方宣布阿兰、张成林、廖力生、温家宝、方镜淇共五名球员正式加盟球队。

北京时间2月7日晚，天津天海足球俱乐部官方宣布阿兰、张成林、廖力生、温家宝、方镜淇共五名球员正式加盟球队。

公告如下

广州恒大淘宝足球俱乐部阿兰、张成林、廖力生、温家宝，广东华南虎足球俱乐部方镜淇五名球员即日起正式加盟天津天海足球俱乐部，征战新赛季。

阿兰-道格拉斯-博尔热斯-德-卡瓦略(Alan Douglas Borgesde Carvalho), 1989 年出生，司职中锋或边锋。阿兰左右脚能力均衡，人球结合速度快，策应能力强，体能充沛，技术过硬。2016-2018赛季,他代表广州恒大淘宝队在中超赛场上出场65次打进37球并有17次助攻，亚冠赛场上打进11球并有6次助攻，在足协杯、超级杯中赛场上分别打进8球和2球,并各有3次和1次助攻，是球队进攻核心之一。

张成林，1987 年出生，身高183CM，可司职中后卫或边卫。张成林防守能力强，防守选位好，能很好地阅读场上形势，同时还具备较强的进攻能力，曾入选国家队。2017-2018赛季，他代表广州恒大淘宝队在中超联赛中出战17场比赛，打入一粒进球:在足协杯中出场7次，打进一粒进球并有1次助攻。

廖力生，1993年出生，身高180CM, 可司职前卫或后腰。廖力生防守位置感强，体能充沛拼抢积极，头脑冷静，有很强的阅读比赛和防守的能力，曾入选国家队并多次入选国奥队。2013-2018年， 他代表广州恒大淘宝队在中超赛场上登场61次，打入一粒进球并有6次助攻:亚冠赛场上攻入3球并有5次助攻;足协杯赛场攻进2球并有4次助攻。

温家宝，1999年出生，身高177CM,司职左后卫。温家宝在场上拼抢积极，防守能力出众，尤其在左边路防守和助攻能力俱佳，曾入选国奥队并多次入选各级国青队。2017 赛季，他代表广州恒大淘宝队在中超赛场上出场8次。

方镜淇，1993年出生，身高188CM,司职守门员。方镜淇身体条件出色，基本功扎实,曾多次入选国青队、国奥队并担任主力守门员，2018赛季在中甲联赛出场6次。

阿兰、张成林、廖力生三名球员具有丰富的中超、亚冠比赛经验,温家宝与方镜淇近年曾多次入选各级国青队。我们相信，上述五名球员的加盟将进一步增强天津天海足球队的整体实力,丰富球队的球员配置，完善球队的战术体系。

值此新春佳节之际，天津天海足球俱乐部祝广大球迷新春快乐、万事如意。新赛季，天津天海足球队全体教练员、球员将团结一致，奋力拼搏，为广大球迷奉献精彩的比赛。

天津天海队在经历老板束昱辉入狱的事件后，多名主力离开球队。除了官宣的张修维等年轻国脚外，外援帕托与上海申花传出了绯闻，赵旭日和王永珀很大几率加盟大连一方......新赛季的天津天海队将改头换面。