官方辟谣 尤文图斯否认迪巴拉感染新冠病毒

有意大利媒体报道这位阿根廷前锋感染了新冠病毒，但都灵豪门否认了这一谣言。

尤文图斯“断然否认”了外界有关保罗·迪巴拉新型冠状病毒检测呈阳性的报道。

在鲁加尼被曝出感染新型冠状病毒之后，这家意甲豪门被迫进入了隔离状态，在这期间，很多与迪巴拉挂钩的谣言开始出现，其中就包括这位阿根廷国脚已经成为最新一位感染这一病毒的名人。

然而，与俱乐部关系密切的消息人士证实，事实并非如此。斑马军团通过安莎通讯社否认了这一有些失控的传言。

其他球队

迪巴拉在社交媒体上向粉丝们发布了一条消息，展示了他最新的健康状况，并确认自己已经进入隔离状态。不过这只是一项预防措施:“大家好，我想跟你们确认下，目前的我身体健康，只是在进行自愿隔离。谢谢你们的留言，希望你们一切安好。”

截至目前，尤文图斯正在尽自己所能来遵循世界各国政府和体育当局所制定的防疫程序。

在鲁加尼测试呈阳性之后，意甲卫冕冠军在官方网站上发表了一份声明：在昨天鲁加尼新型冠状病毒测试为阳性后，俱乐部已经对包括球员、高层、领队以及其他工作人员在内的121人实施了符合卫生部门要求的隔离措施。

意甲联赛目前已经进入了无限期停摆的状态，原因是人们对这一全球性疫情的持续担忧。意大利是目前受疫情影响最严重的国家之一，该地区的有关部门一直在努力采取控制措施。

为了防止冠状病毒的进一步传播，其他几家足协也采取了类似的措施——比如欧足联，他们已确认旗下的欧冠联赛和欧联杯被推迟。

目前西甲、法甲、荷甲、美职联以及英国所有职业足球赛事均被叫停，德甲也将在下周一进入停摆状态。目前尚不清楚尤文图斯这样的球队何时才能重返赛场。

鲁加尼并不是意甲唯一一个被确认携带新型冠状病毒的球员，桑普多利亚前锋加比亚蒂尼也在检测中被测出阳性结果。

在这些确诊患者为了摆脱病毒纷纷采取自我隔离的措施时，其他人都在努力避免感染这一病毒——斑马军团的超级巨星C罗目前正和家人一起呆在自己的家乡马德拉。