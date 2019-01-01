官方：英格兰名帅阿兰-帕度执掌荷甲海牙

赋闲在家超过一年的英格兰名帅阿兰-帕度正式成为荷甲海牙的主教练。

荷甲海牙官方宣布，阿兰-帕度将成为他们的新任主教练，合同到本赛季结束。

自从去年从西布朗下课后，这位前水晶宫和西汉姆主帅一直没有工作，这次他在荷兰的任务要带领海牙摆脱降级的旋涡。

帕度告诉俱乐部官网：“在寻找新挑战的过程中，我很高兴遇到了海牙。这是一家有温度的俱乐部，一切都从热情和激情开始。球队正经历一段困难时期，但我们将尽一切努力扭转局势。我们必须团结起来，一起努力东山再起。我等不及要开始。”

前英格兰名将克里斯-鲍威尔将以助理教练身份协助帕度，海牙俱乐部总经理穆罕默德-哈姆迪对于两人的到来感到兴奋。

哈姆迪说：“我们对于阿兰的到来感到非常高兴，他已经在英格兰足坛赢得了荣誉。他很有经验，这在目前的情况下很重要。在谈话中，阿兰的见解给我们留下了深刻印象。作为一名前职业球员以及主帅，克里斯也能带来很多经验，我们热烈欢迎两位到来。”

在去年执教西布朗前，帕度还曾执教过西汉姆、南安普顿、纽卡斯尔和水晶宫。但到目前为止，他执教生涯最长的执教经历是他球员生涯结束后的首份执教工作，为期长达四年。

他曾在执教纽卡斯尔期间当选2011-12赛季英超最佳主帅，但他与“喜鹊军团”签下一份令人震惊的8年合约最终只完成了3个赛季。