官方：纽卡斯尔与史蒂夫-布鲁斯解约

纽卡斯尔俱乐部已经决定换帅，他们将迎来一个激动人心的新时代

今天，纽卡斯尔宣布主帅史蒂夫-布鲁斯离任。

纽卡最近刚刚被沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）收购，该基金由沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼担任主席。

喜鹊希望在亿万富翁投资者的帮助下，能迅速攀升至英超联赛的榜首，但布鲁斯在其主帅生涯的第1000场比赛结束后离开了俱乐部，他不会参与这个雄心勃勃的计划。

布鲁斯在接受《每日电讯报》采访时表示：“我真的要感谢所有和我一起工作过的人，因为我可以要求很高，也可以很努力，尤其是在我年轻的时候。当我们被击败的时候，我的情绪会很低落，但当你在英超执教伯明翰、维冈、赫尔城和桑德兰的时候，你确实会更好地应对。你必须要会。”

“当我来到纽卡斯尔的时候，我以为我可以应付所有的事情，但这真的非常非常艰难。永远不会被真正需要，感觉人们希望我失败，读到人们不断地说我将失败，说我是无用的，多余的，愚蠢的，战术上无能的笨蛋或其他什么。从第一天开始就是这样，这很困难。”

“当我们取得不错的成绩时，人们会说‘是的，但是球队的足球风格是垃圾’或者我只是‘幸运’。即使结果理想，这种舆论也很荒谬而且一直存在。”

“最棒的是被告知我们是一支除了积分以外一切都看起来像降级队的球队……这一切都发生在第一个赛季。那个赛季我们排在第13名，第二年，批评和辱骂更加严重，我们以第12名的成绩结束赛季，领先倒数三名17分。”

“我试着去享受，你知道，我做到了。我一直很享受这场战斗，证明别人是错的，但似乎仅此而已。一场战斗，一场斗争。这是有代价的，因为即使你赢了一场比赛，你也不会觉得你赢得了球迷的支持。”

布鲁斯还暗示他现在可能直接退休，他说道：“我想这可能是我的最后一份工作。这不仅仅是关于我自己；这也让我的家人付出了代价，因为他们都是乔迪人，我不能忽视这一点。”

“他们一直在担心我，尤其是我的妻子简。她是一个了不起的女人，不可思议，她是一个了不起的女人，她是妻子、母亲和祖母。她承受了我父母去世的痛苦，她的状况不太好。然后她又要担心我还有我这几年经历的事。”

“我不能认为她所做的是理所当然的，她一辈子陪着我从一支俱乐部去到另一支俱乐部，如果明天我对她说我在中国或其他地方得到了一份工作，她会问我：‘史蒂夫，你觉得这份工作适合你吗？你想去做吗？’然后她会继续支持我。”

“我已经60岁了，我不知道是否还想让她再经历一次。我们有了美好的生活，所以，是的，这可能是我作为一个主帅的最后一份工作——直到我接到某个地方的主席的电话，问我是否可以帮助他们。永远不要说永远，这是我学到的。”

布鲁斯在2019年接替贝尼特斯成为纽卡主帅，首个赛季他带领球队拿到与贝尼特斯最后一个赛季相同的排名，第13位。第二个赛季，布鲁斯仍然无法带领球队冲入积分榜上半区，这导致人们对他产生质疑。

新赛季糟糕的开局决定了他的命运，至今英超8轮过后，纽卡未取一胜，在俱乐部被收购后，布鲁斯已经公开表示他担心自己会被解雇。

在决定与布鲁斯解约之后，纽卡斯尔已经证实助理教练格雷姆-琼斯将暂时执教球队。

目前，孔蒂和法夫尔等大牌教练都与纽卡传出了绯闻，而丰塞卡似乎是呼声最高的。

流浪者主帅杰拉德、切尔西传奇兰帕德和莱斯特城的罗杰斯也被传是纽卡新帅的候选目标。