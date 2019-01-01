官方：热刺宣布主帅波切蒂诺下课

热刺官方宣布解雇主帅波切蒂诺及其教练组。

热刺官方宣布，主帅波切蒂诺及其教练组成员已经被俱乐部解雇，结束了长达5年的执教历程。

热刺在官网发布的官方声明中表示：俱乐部于英国当地时间11月19日晚解除了波切蒂诺和他的教练组成员赫苏斯-佩雷斯、米格尔-达戈斯蒂诺以及安东尼-希门尼斯的职务。

俱乐部主席列维对此表示：“我们非常不愿意做出这一改变，这不是董事会草率做出的决定，也不是仓促当中做出的决定。遗憾的是，球队上赛季最后阶段以及本赛季初在国内赛场的成绩让人非常失望。考虑到俱乐部和波切蒂诺及其教练组度过了许多难忘的时刻，这令董事会不得不做出这个艰难而又重要的决定，但是我们这样做是为了俱乐部利益的最大化。”

“毛利西奥（波切蒂诺）和他的团队将永远是我们历史的一部分。我非常赞赏他在我们新球场建造期间不得不远离主场的困境下所做出的应对方式，以及他带给我们的热情与积极的态度。我要在此他和他的教练组为球队做出的所有贡献，他们在这里永远受到欢迎。”

“我们拥有一套才华横溢的阵容，我们需要振作起来，为球迷带来一个好结局。”

波切蒂诺于2014年接过热刺的教鞭，执教球队各项赛事293场，取得159胜62平72负的成绩，曾在2016-17赛季取得英超亚军的好成绩。在波切蒂诺的5年任内，热刺已经成为欧冠的常客，上赛季更是闯入到最后的决赛当中，0-2不敌利物浦屈居亚军。

热刺将在本周六作客挑战同城对手西汉姆联，上周中将在主场迎来欧冠小组赛对手奥林匹亚科斯。