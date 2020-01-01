官方：柏林赫塔签下AC米兰射手皮亚特克

柏林赫塔官方宣布，波兰前锋皮亚特克以2700万欧元从AC米兰加盟而来。

柏林赫塔官方宣布，波兰前锋皮亚特克以2700万欧元从AC米兰加盟而来。

在圣西罗球场待了仅仅一年后，这位一度在意甲赛场大放异彩的射手最终在近期状态不佳的情况下加盟这家由传奇球星克林斯曼执教的德甲俱乐部。

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2018年夏天，皮亚特克登陆意甲加盟热那亚。在效力热那亚的半个赛季中，他各项赛事出场21次打进19球，成为当时意甲赛场最炙手可热的新星。

仅半年后，AC米兰将皮亚特克收归帐下。在当个赛季后半段中，这位波兰射手在意甲赛场为“红黑军团”打进9球，以22个总进球数蝉联18-19赛季意甲最佳射手。

然而，皮亚特克本赛季状态下滑，各项赛事出场20次仅打进5球。随着伊布在冬窗加盟，皮亚特克已经失去了位置。

此前有报道称，热刺有意引进这位24岁前锋顶替长期养伤的当家射手哈里-凯恩，但最终他们无法与AC米兰达成一致意见。

在接受柏林赫塔官方网站采访时，皮亚特克说：“我很高兴转会终于敲定，柏林赫塔的发展规划让我确信这是正确的选择，我很高兴能和我的新队友们一起踢球。我希望通过出色的表现和进球为球队的成长作出贡献。”

柏林赫塔体育总监迈克尔-普里茨说：“皮亚特克是一位在门前嗅觉灵敏的前锋，他已经在意甲赛场和波兰国家队展现出卓越的得分能力。签下这名球员后，我们的进攻水平会立即提高。”

柏林赫塔目前在德甲排名第13位，仅领先降级区5分。皮亚特克有望在本周五与沙尔克04的比赛中完成首秀。