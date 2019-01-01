官方：拜仁前锋瓦格纳加盟天津泰达

德国国脚前锋瓦格纳加盟球队，双方签约两年。

北京时间2019年1月30日下午，中超球队天津泰达官宣拜仁德国国脚前锋瓦格纳加盟球队，双方签约两年。

全文如下：

关于球员桑德罗·瓦格纳加盟的公告

经与德国拜仁慕尼黑足球俱乐部及桑德罗·瓦格纳本人的友好协商，球员桑德罗·瓦格纳正式转会加盟天津泰达

队，合同期两年。桑德罗·瓦格纳出生于1987年，身高达到194cm,生涯多次入选各级德国国家队。作为常年在德国联赛打拼的球员，其身体强壮，头球出色，具备较强的空中优势。相信桑德罗·瓦格纳的加盟能够进一步提升泰达队在

中超联赛中的竞争力，强化球队的进攻能力，帮助球队在2019年取得更好的成绩。

瓦格纳曾在去年十一月接受采访时表达了对出场时间的不满。虽然他没有得到足够的出场时间，但瓦格纳表示自己依然爱着拜仁，不考虑离开。

如今瓦格纳加盟了天津泰达，据悉他的转会费为500万欧元，没有超过足协设置的外援调节费新帽。

如今津门虎的阵容中加上瓦格纳已经拥有三位外援前锋。不出意料上赛季表现出色的阿奇姆彭和乔纳森之间有一个人会离开。泰达队主帅斯蒂利克和后卫巴斯蒂安斯都是德国人，瓦格纳不难融入球队，我们期待瓦格纳下赛季的表现。