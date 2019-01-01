官方：广州恒大后卫刘奕鸣租借加盟深圳佳兆业

北京时间7月19日，深圳足球俱乐部官方宣布广州恒大淘宝中后卫刘奕鸣租借加盟。本赛季，刘奕鸣只代表恒大在联赛中出场5次。

北京时间7月19日，深圳市足球俱乐部官方宣布，广州恒大淘宝中后卫刘奕鸣租借加盟。另据德国转会市场网站消息，刘奕鸣的租借费用为100万欧元。

深圳市足球俱乐部官方公告如下：

日前，深圳市足球俱乐部与广州恒大淘宝足球俱乐部和球员本人达成一致，球员刘奕鸣租借加盟深圳佳兆业队，将身披24号战袍征战。

刘奕鸣少年时期留洋葡萄牙，回国后先后在天津权健、广州恒大淘宝效力，多次入选国字号队伍。他身材高大，防守面积大，具有较强的身体对抗和高空球争抢能力。

他的加盟将进一步增强深足后防线实力，希望他尽快融入球队，为深圳佳兆业队完成赛季目标贡献力量。

刘奕鸣生于1995年，辽宁沈阳人。2011年，16岁的刘奕鸣就开启了自己的留洋生涯。他在2013年加入了葡超里斯本竞技青年队。

2016年2月，刘奕鸣选择回国，加盟了天健权健（现天津天海），并帮助球队先后获得了2016年中甲联赛冠军和2017年中超联赛季军。洲际赛场上，他随球队杀入了2018年亚冠8强。

2019年2月，刘奕鸣以2000万元的价格加盟了广州恒大淘宝俱乐部，同时他也入选了国家队征战亚洲杯。

然而，本赛季刘奕鸣并未在广州恒大淘宝获得足够的出场机会，他总共为恒大在联赛中出场5次，足协杯中登场2次。