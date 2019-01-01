官方：巴西外援马尔西尼奥加盟重庆当代力帆

重庆当代力帆足球俱乐部宣布巴西外援马尔西尼奥转会加盟，双方签约5年。

北京时间7月25日，重庆当代力帆足球俱乐部官方宣布巴西外援马尔西尼奥正式加盟球队，征战本赛季余下的中超联赛。据德国转会市场网站消息，马尔西尼奥的转会费为90万英镑，合同期为5年。

官方公告如下：

日前，中超夏窗开启，各支球队都在为下半程战斗招兵买马，全力准备。重庆当代力帆足球俱乐部的各项工作正有序展开，备战、补强等工作也在如期进行中。按照俱乐部阶段性部署和规划的要求，教练组、技术团队考虑到阵容补充需要，北京时间7月25日，重庆当代力帆足球俱乐部正式同巴西外援马尔西尼奥签约。

2019赛季下半程比赛战火重燃，希望马尔西尼奥能够全情投入，尽快融入新环境，付出努力，与队友一同在接下来比赛中帮助重庆斯威足球队取得更好的成绩。

马尔西尼奥，1995年出生于巴西，出自科里蒂巴青训营。曾效力于巴西国际和福塔雷萨等球队。本赛季他为巴西国际在联赛中出场8次，打入2球并送出2次助攻。

本月中旬，重庆当代力帆俱乐部与外援费尔南多完成解约。如今，球队签下马尔西尼奥，补强边路，为本赛季余下的赛程做好冲刺的准备。

本赛季初在外界不被看好的情况下，截至目前重庆力帆以7胜7平5负积28分的成绩暂列中超积分榜第5位。他们下一轮的对手将是河北华夏幸福。球队也将与前队友费尔南多重逢。